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Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri başladı
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Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri başladı

17.11.2024 23:52
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Hayatımızın hızına ayak uyduran bir akıllı saat, sadece zamanı gösteren bir aksesuar olmaktan çok daha fazlasını sunmalı. Sağlık takibi, spor performansı ölçümleri, bildirim yönetimi ve hatta müzik kontrolü gibi özellikler, iyi bir akıllı saatin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi teknoloji devleri de kullanıcıların beklentilerini karşılamak için her bir detaya özen göstererek kullanıcıları düşünen fonksiyonel ve şık tasarımları bir araya getiriyor.

Akıllı saatler, günlük hayatın her anında pratiklik yaratarak büyük bir kolaylık sağlıyor. İş yerinde telefonunuza bakmaya gerek kalmadan bildirimlerinizi kontrol edebilir, spor yaparken detaylı analizler alabilir ya da seyahatte GPS özelliğiyle yön bulabilirsiniz. Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında da Apple, Samsung ve Huawei’nin en popüler akıllı saat modelleri artık çok daha ulaşılabilir! Siz de bu avantajlı fırsatları kaçırmayın ve stilinize uygun bir akıllı saatle teknolojinin keyfini çıkarın. Öne çıkan indirimli modelleri incelemek için listemize göz atmayı unutmayın.

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Akıllı saatlerdeki indirimlerin tamamı burada!

1. Geniş ekranıyla: Xiaomi Redmi Watch 3 Active Siyah Akıllı Saat

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Xiaomi Redmi Watch 3 Active, 1,83 inç ultra geniş ekranıyla hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiriyor. Yüksek dayanıklılığa sahip kavisli camı ile hem zarif bir görünüm sunuyor hem de aşınmalara karşı direnç yaratıyor. Bluetooth telefon görüşmeleri özelliği sayesinde çalışırken ya da egzersiz yaparken telefonunuzu cebinizden çıkarmadan gelen aramalara cevap verebilirsiniz. Kan oksijen seviyesi ve kalp ritmi izleme gibi sağlık odaklı özellikler ise sağlığınıza her an dikkat etmenize olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Beklentimi karşıladı. Beğendim. Çok fonksiyonel. Telefon görüşmeleri rahatlıkla yapılabiliyor. Fiyatı çok uygun. Herkese tavsiye ederim.”

  • “Fiyatı gayet makul. Bir akıllı saatten beklentiniz neyse karşılıyor. Görünüm çok şık bence, fiyat performans olarak yeterli bir ürün.”
Ürünü İncele

Xiaomi Redmi Watch 3 Active akıllı saatin yanında silikon kordon almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Spor ve sağlıkta en iyisi: Samsung Galaxy Watch 6 Siyah Akıllı Saat

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Samsung Galaxy Watch 6, teknolojiyi hayatınıza zahmetsizce entegre ediyor. GPS özelliğiyle yolları daha hızlı bulabilir, açık hava aktivitelerinde size rehberlik etmesini destekleyebilirsiniz. Gelişmiş uyku takibi ile uykunuzu analiz eder, düzeninizi iyileştirecek öneriler alabilirsiniz. Spor tutkunları için nabız aralığı ve kalp atış hızı sensörleriyle egzersiz performansınızı optimize etmek artık çok daha basit. Dönebilen çerçeve tasarımı da saati kullanmayı hem eğlenceli hem de pratik hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Evdeki ışıkları kontrol etmekten uykumu düzene sokmaya ve günlük hareketliliğimi artırmaya kadar bir çok şeye yardımcı oluyor. Ayrıca çok da spor ve șık bir duruşu var.”

  • “İstediğimiz her şey var ve stabil çalışıyor. Görüntüsü şık ve albenisi de var. Parasının hakkını veriyor. Günlük standart kullanımda şarjı iki günden fazla gidiyor.”
Ürünü İncele

Samsung Galaxy Watch 6 akıllı saatin yanında ekran koruyucu almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Sağlık ve yenilikte öncü: Apple Watch Series 9 Mavi Akıllı Saat

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Apple Watch Series 9, sağlıklı bir yaşam için tam bir yol arkadaşı. Gelişmiş sağlık özellikleriyle EKG çekebilir, oksijen seviyenizi kontrol edebilir ve uyku evrelerinizi takip edebilirsiniz. Yeni S9 çipi, süper parlak ekranıyla dikkat çekerken dokunmadan kontrol imkanı yaratarak kullanım kolaylığını artırıyor. Sert düşüş veya trafik kazalarında acil yardım almanızı sağlayan güvenlik özellikleriyle hayat kurtarıcı bir dokunuş sunuyor. Suya, toza ve darbelere dayanıklı yapısı ise bu saati her ortamda güvenle kullanmanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok iyi ve kullanım açısından harika.”

  • “İlk kez Apple Watch kullanmama rağmen kolay arayüzü beni çok rahatlattı. İyi ki almışım diyorum. Şarjı da 1.5 gün kesin gidiyor ve 1 saatte 0-100 şarj oluyor.”
Ürünü İncele

Apple Watch Series 9 akıllı saatin yanında yedek kordon almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Spor ve teknolojinin güçlü birleşimi: Garmin Forerunner 255 Antrasit Akıllı Saat

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Garmin Forerunner 255, sporcular için tasarlanmış bir teknoloji harikası. Yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklet gibi birçok spor dalını destekleyen özellikleriyle her antrenmanınızı bir üst seviyeye taşıyor. GPS ve nabız ölçer özellikleri sayesinde performansınızı anlık olarak izleyebilir, Always On Display ekranıyla önemli verilere sürekli ulaşabilirsiniz. Ayrıca Android ve iOS uyumlu yapısıyla tüm cihazlarınızla kusursuz bir bağlantı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Antrenman uygulamalarıyla entegrasyon, uyku takibi, vo2 takibi, antrenman analiz raporları ve gerekli dinlenme analizi var”

  • “Ayrıntılı ve doğru istatistikler. Akıllı özellikler. Görünümü ve günlük olarak giymesi güzel.”
Ürünü İncele

Garmin Forerunner akıllı saatin yanında kulak içi kulaklık almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Retro model ve uzun pil ömrüyle: Amazfit Neo Siyah Akıllı Saat

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Amazfit Neo, nostaljik tasarımıyla dikkat çekerken modern teknolojiyi bileğinizde taşımanızı mümkün kılıyor. 1,2 inç her zaman açık ekranı, parlak ışıkta bile net bir görüntü sunuyor ve enerji tasarrufuyla öne çıkıyor. Uyku ve nabız takibiyle sağlığınızı sürekli izlerken 28 güne varan pil ömrü ile şarj derdiyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği ve 3 farklı spor modu ile ister günlük aktivitelerinizde ister antrenmanlarınızda güvenle kullanabilirsiniz. Üstelik, mesajlar ve çağrı bildirimleri de dahil olmak üzere birçok akıllı özelliğiyle hayatınızı pratiklik katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Hem dijital saat görünümü verip hem de akıllı saat özellikleri verdiğinden dolayı şuana kadar kullandığım en iyi saatlerden biri.”

  • “Fiyatına göre çok üst düzey bir cihaz. Mutlaka almanızı tavsiye ediyorum.”
Ürünü İncele

Amazfit Neo akıllı saatin yanında koşucu bel çantası almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Sağlık teknolojisini bileğinizde taşıyın: Asus VivoWatch SP (HC-A05) Siyah Akıllı Saat

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Asus VivoWatch SP, hem sağlık hem de teknoloji tutkunları için mükemmel bir seçenek! Yerleşik ECG ve PPG sensörleriyle nabzınızı, kan basıncınızı ve uyku düzeninizi takip ederken ASUS HealthConnect uygulaması sayesinde sağlık verilerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Dahili GPS ve altimetre ile spor aktivitelerinizi detaylı bir şekilde analiz edebilir ve kişiselleştirilmiş sağlık önerileriyle yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. 14 günlük pil ömrü ve suya dayanıklı tasarımı, Asus akıllı saati günlük hayatınızda vazgeçilmez bir yardımcı yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tıbbi bir cihaz olmasa da oldukça iyi bir güvenilirlikle sağlık verilerini gösterir.”

  • “Sağlığınıza öncelik veriyorsanız bu cihaz harika bir seçim. Harika bir pil ömrüne, akıllı saat özelliklerine ve sağlık/fitness takibine sahip.”
Ürünü İncele

Asus VivoWatch SP akıllı saatin yanında 2'li ekran koruyucu seti almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Estetik ve işlevsellik bir arada: Havit Watch M9030 Pro Kahverengi Akıllı Saat

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Havit Watch M9030 Pro, zarif tasarımı ve kapsamlı özellikleriyle günlük hayatınıza hız katıyor. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı ile çağrılarınızı yanıtlayabilir, mesajlarınızı okuyabilir ve fitness aktivitelerinizi detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Adım sayar, uyku ve nabız takibi gibi birçok sağlık özelliği sunarken Bluetooth 5.0 teknolojisiyle Android ve iOS cihazlarla uyumlu çalışıyor. Aynı zamanda suya dirençli yapısıyla yağmurlu günlerde ya da spor sırasında gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Fiyatına göre gerçekten çok güzel ve hafif. Nabız ve kan oksijen göstergesi doğru çalışıyor. ”

  • “Tam bir fiyat performans ürünü. Ekranı çok güzel, fiyatına göre özellikleri de güzel ama beni en çok şaşırtan mikrofon kalitesi oldu. Ben kullanmam diye düşünmüştüm ama gayet güzel telefon görüşmesi yapılıyor.”
Ürünü İncele

Havit Watch M9030 Pro akıllı saatin yanında kulak içi kulaklık almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Sağlık ve estetiğin zirvesi: Huawei Watch GT3 Pro Kahverengi Akıllı Saat

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Huawei Watch GT3 Pro, teknolojiyi ve zarafeti bir araya getiren efsane bir akıllı saat modeli. Kalp atış hızı, SpO2, uyku ve stres izleme özellikleriyle sağlığınızı her an kontrol altında tutabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı ile çağrıları doğrudan saat üzerinden yanıtlayabilir, müzik çalarınızı yönetebilir ve uygulamalara kolayca erişebilirsiniz. 5 ATM su geçirmezlik ve Huawei TruSeen 5.0+ teknolojisi ile hem dayanıklılığı hem de hassas ölçüm kapasitesiyle öne çıkan cihazın Hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olması bu saati her türlü kullanıcı için cazip kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok şık bir saat. Hem batarya süresi hem de şıklığı falan olsun bence çok makul bir saat.”

  • “Kasası çok sağlam, yaklaşır bir yıldır kullanıyorum, sayısız kere çarptım en ufak çizik bile yok.”
Ürünü İncele

Huawei Watch GT3 Pro akıllı saatin yanında silikon ekran kılıfı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Geniş ekran ve akıllı özellikler: Buff BW11 Siyah Akıllı Saat

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Buff BW11, 1,45 inç geniş ve yüksek çözünürlüklü ekranı ve IP68 sertifikasıyla muhteşem bir deneyim sunuyor. Kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi ve uyku analizi gibi kapsamlı sağlık özellikleriyle donatılan akıllı saat, 100'den fazla spor modu ile spor tutkunlarının da favorisi olacak. AI sesli asistan ve Bluetooth destekli çağrı özellikleriyle günlük yaşamdaki işlerinizi yapmayı pratik hale getirirken su geçirmez tasarımı sayesinde her ortamda kullanılabilir. Hareketsizlik hatırlatma, müzik kontrolü ve kamera uzaktan yönetim gibi özellikleriyle tam bir teknoloji harikası.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bir aydan fazladır kullanıyorum. Şarj süresi, hafifliği ve koldaki hoş görüntüsü vs. her şeyiyle çok memnunum, herkese tavsiye ederim.”

  • “Ürün gayet kaliteli olmakla birlikte fiyat performans ürünü olarak çok iyi bir saat, herkese tavsiye ederim.”
Ürünü İncele

Buff BW11 akıllı saatin yanında kulak içi kulaklık almak isterseniz buraya tıklayın.

10. İnce ve zarif: Huawei Watch Fit 3 Pembe Akıllı Saat

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Huawei Watch Fit 3, hafif ve ince tasarımıyla bileğinize zarif bir dokunuş katıyor. %77,4 ekran-gövde oranına sahip geniş ekranı, yenileme hızı ve parlaklık ayarıyla kusursuz bir görsel deneyim yaşatıyor. 100’den fazla egzersiz modu ve koşu takibi özellikleriyle spor alışkanlıklarınızı daha keyifli hale getiriyor. Üstelik hava koşulları ve kalori tüketimine göre öneriler vererek egzersiz rutininizi planlamaya yardımcı oluyor. Huawei saatin şık alüminyum alaşımlı gövdesi ve dikkat çeken tasarımıyla her ortamda stilinizi ortaya koyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • Her zaman olduğu gibi bu markadan çok memnunum. Fit 2'yi aldım ve değişime çok değer. Daha büyük ekran, uygulamaların daha iyi düzeni, daha fazla işlev ve daha uzun pil ömrü...”

  • “Çok güzel, fazla ağırlık yapmıyor, fonksiyonları mükemmel. Şüphesiz bir saat almayı düşünüyorsanız bu tam size göre.”
Ürünü İncele

Huawei Watch Fit 3 akıllı saatin yanında yedek kayış almak isterseniz buraya tıklayın.

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Bu içerik 21 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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