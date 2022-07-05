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Karpuzun iyisi nasıl seçilir? En lezzetli karpuzu bulmak için yapmanız gerekenler

05.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karpuz seçmek adeta bir ustalık haline gelmiştir. Karpuzu seçerken bazı noktalara oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Aşağıda yer alan püf noktalara dikkat ederek seçtiğiniz karpuzların tadı hiç olmadığı kadar lezzet olacak.

Karpuzun iyisi nasıl seçilir? En lezzetli karpuzu bulmak için yapmanız gerekenler

Yaz aylarında en çok tercih edilen meyveler arasında yer alan karpuz herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Oldukça fresh bir tada sahip olan karpuz sıcak yaz günlerinde ferahlamaya yardımcı oluyor. Ancak karpuzun lezzetli olanını almak zor olabiliyor. Bu sebeple karpuz seçerken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

KARPUZUN ALT TARAFINA BAKIN

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Karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken ilk nokta alt kısmının sarı olup olmamasıdır. Karpuzun büyüme aşamasında yere değdiği bölgeye mutlaka bakın. Alt bölge ne kadar sarıysa karpuz o kadar olgunlaşmış ve lezzetlidir.

ÇATLAKLARINA DİKKAT EDİN

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Burada bahsettiğimiz çatlak, normal çatlama değil. Karpuzun üzerinde oluşan kahverengi noktalar örümcek ağına benzer bir görünümdedir. Bu çatlaklar, karpuzun büyürken arılar tarafından ziyaret edildiğini gösterir. Karpuzun üzerindeki kahverengi noktalar ne kadar çoksa, lezzeti de o kadar yüksektir.

BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ

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Eski zamanlarda karpuz ne kadar büyükse, lezzeti de o kadar çoktur düşüncesi vardı. Fakat günümüzde meyvelerin olgun görünmesi için farklı ilaçlar kullanıldığını ve hormonal bozukluklara yol açtığını biliyoruz. Bu nedenle karpuzun çok küçük ve çok büyük olmamasına özen gösterin. Ayrıca boyutuna göre uygun ağırlıkta olması da oldukça önemlidir

KURU SAPLAR DAHA LEZZETLİ

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Karpuzun sapı da lezzeti hakkında bilgi veren detaylardan biridir. Karpuzun sapı yeşilse, erken toplandığını gösterir. Bu nedenle sapı kuruyan karpuzlar daha olgun ve tatlıdır.

KARPUZUN CİNSİYETİ DE ÖNEMLİ

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Duyduğunuzda şaşıracağınız bir bilgiyi sizinle paylaşıyoruz. Karpuzlarında cinsiyeti var. Çiftçiler karpuzları topladıktan sonra cinsiyetlerine göre ayırıyormuş. Peki, karpuzun cinsiyeti nasıl anlaşılır? Uzun ve oval bir görünüme sahip olan karpuzlar erkektir ve diğer çeşitlere göre daha sulu oldukları bilinir. Dişi karpuzlar için daha kısa ve yuvarlak bir görünüme sahiptir. Dişi karpuzlar, erkek karpuzlara göre daha tatlı olurlar.

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