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Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

30.06.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yolunun organik gıdalarla beslenmek olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış beslenme sonucu hastalıkların arttığını göz önünde bulundurarak hem fiziksel hem ruhsal sağlığımız için tercih ettiğimiz gıdaların doğal olması çok önemli. Bal, özellikle çam balı ise doğru miktarda ve organik olarak tüketildiğinde epey faydalı bir besin. Siz de çam balını mutfağınıza dahil etmek istiyor ama hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız listemizi inceleyebilirsiniz!

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Çam balı; normal baldan farklı olarak şeker oranı daha az, içerisindeki vitamin ve mineral oranı çok daha yüksek bir gıda olarak öne çıkıyor. Arının ürettiği özel çam ağacı özü dolayısıyla fazla şeker içermiyor. Sindirim sistemi için çok faydalı olan çam balı, düzenli olarak tüketildiğinde sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Siz de en iyi çam balı için listemize göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

1. Düzce Koçari Çam Balı sağlığınıza çok faydalı!

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

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Çocukluğumuzdan beri bal en sevdiğimiz yiyecekler arasında yer alır. Çam balı, çiçek balına göre daha az bilinse de vücudunuz için daha faydalı. "Çam balı nedir?" diye sorarsanız hemen cevaplayalım. Bu bal türü, salgı balları arasında en sağlıklı olanı. Pamuklu koşnil böceğinin vücudunda sindiremediği ve çam ağaçlarına bıraktığı sıvının arılar tarafından toplanıp sindirilmesiyle elde edilir. Koçari Çam Balı, %90 oranında Ege Bölgesi'nde üretilir. 1 kg ağırlığında, 15x10x10 cm ebatlarında cam kavanozda depolanır. Antioksidan seviyesi çiçek balına göre daha yüksek olduğundan bağışıklık sisteminize dost olur. Şifa deposu çam balını beğeneceğinizden şüphemiz yok!

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2. Köy Yakası Hakiki Muğla Çam Balı'nı denediniz mi?

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Çiçek balına göre daha koyu renkte olan çam balının faydalarından Marmaris'te üretilen Köy Yakası Hakiki Muğla Çam Balı ile yararlanabilirsiniz. Çam balı; mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, ülsere, mide yanmasına karşı vücudu destekler. Gökova Körfezi'ne dik uzanan Menteşe Dağı'nın yayla köylerinde, Kuyucak ve Kıran bölgesindeki çamlardan üretilir. Hiçbir katkı maddesi içermez. Muğla Üniversitesi Gıda Laboratuvarı'ndan resmî onaylı analiz raporuna sahip olan çam balının üretimi tamamen doğal yöntemlerle yapılır. Balı sabah aç karna, akşam da yatmadan önce suyun içine bir çay kaşığı karıştırıp içebilirsiniz.

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3. Damak tadını önemseyenlere Bodrum Ham Çam Balı

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

"En iyi çam balı nerede?" derseniz "Sıradaki ürüne göz atmadan karar vermeyin!" deriz. Muğla'da üretilen %100 doğal Bodrum Ham Çam Balı, filtre işleminden geçirilmez ve pastörize edilmez. Arının ürettiği enzimler, polenler, propolisler ve antioksidanlar bakımından zengin olan çam balı; geleneksel yöntemlerle elde üretilmiş. Apiterapik özelliği sayesinde çocuklar ve sporcular için de çok sağlıklı bir besin. Çam balını günde 2-3 çay kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Yüksek biyoaktiviteye sahip ve yüksek antioksidan seviyesi ile enerji ve şifa deposu olan Bodrum Ham Çam Balı'nı tatlı yaparken de tercih edebilirsiniz.

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4. Kahvaltı sofralarının yıldızı: Toros Dağı Süzme Çam Balı

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Çok şifalı olan Toros Dağı Süzme Çam Balı, Ege Bölgesi'ndeki çam ağaçlarından üretilir. Salgı balı olması sayesinde içinde az miktarda polen bulunur. Bu sayede çabuk kristalize olmaz ve geç donar. Gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz çam balı, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak üretilir. Katkı maddesi içermeyen besinin içeriği %100 doğal bileşenlerden oluşur. "Çam balı neye iyi gelir?" derseniz bu bal türünün faydalarını saymakla bitiremeyiz ancak yüksek antioksidan içermesi sayesinde vücudunuzu desteklediğini söyleyebiliriz. Sabahları aç karna bir çay kaşığı çam balını ılık suyla düzenli olarak tüketebilirsiniz.

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5. Doğal ve güvenilir: Umay Organik Çam Balı

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Umay Organik Çam Balı, Antalya'nın Serik ilçesinde sonbahar döneminde arıların ürettiği doğal salgı balı ve organik tarım sertifikasına sahip. "Çam balı nasıl olur?" diyorsanız bu soruya "Çam ağaçlarının gövdelerinde oluşan salgıların arılar tarafından toplanıp enzimlenmesi sonucu oluşur." şeklinde cevap verebiliriz. Pastörizasyon ve filtreleme işleminden geçirilmeden üretilen koyu renkli çam balı, geç kristalleşir. Antienflamatuar etkisi ve içerdiği yüksek antioksidan sayesinde pek çok fayda sağlar. En iyi çam balını arıyorsanız içerdiği güçlü mineralleriyle Umay Organik Çam Balı'nı deneyebilirsiniz.

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6. Lezzetli ve sağlıklı bir seçenek: Apimaya Kaz Dağları Çam Balı

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Kaz Dağları'nda üretilen Apimaya Çam Balı, 957,7 prolin değerine sahip ve arının çam ağacından elde ettiği doğal öz sayesinde lezzetli bir aromaya sahip. Yüksek antioksidan değeri ve antienflamatuar etkisi sayesinde hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilen sağlıklı bir besin. Şeker oranı çiçek balına göre az olduğu için aroması daha lezzetli. En İyi çam balı markasını merak ediyorsanız Apimaya'nın mide-bağırsak sistemi hastalıklarından muzdarip olanların kolayca tüketebilecekleri çam balını satın alabilirsiniz. Doğal yöntemlerle üretilmesi ve sağlığınıza dost olması ile balı güvenle tercih edebilirsiniz.

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7. Köyden gelen doğal lezzet Köyceğiz Balı Süzme Çam Balı

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Doğal çam balı, mutfağınızda bulunması gereken sağlıklı gıdalardan biri. Köyceğiz Balı Süzme Çam Balı ise Köyceğiz'deki ağaçlardan elde edilir. Boğazınızda acı bir tat bırakmayan ve şeker oranı düşük olan çam balı, uzun süre kristalleşmez. Aminoasit ve antioksidan etkisi çok yüksek olan çam balı, sindirim rahatsızlıklarına karşı vücudu desteklemenin yanında kilo vermeye de yardımcı olur. 850 gramlık cam kavanozda satılan bal, sofralarınıza uzun süre eşlik eder. Üstelik balı kahvaltılarda, hamur işlerinde ve çaylarda kullanabilirsiniz.

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8. Milas Bereketi Süzme Çam Balı ile lezzetli kahvaltılar sizi bekliyor

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Çam balı, sabahları aç karna ılık su ile tükettiğinizde sindirim sisteminizi düzenleyen ve bu sebeple mutfağınızda kesinlikle bulunması gereken gıdaların başında geliyor. Türkiye'nin en iyi çam balı olma konusundaki iddiasını lezzetiyle kanıtlayan Milas Bereket Süzme Çam Balı da Milas'taki kızılçam ağaçlarından sonbahar döneminde elde ediliyor. Katkı maddesi içermiyor ve tamamen doğal yollarla üretiliyor. 900 gramlık cam kavanozda satılması sayesinde öğünlerinize keyifle ortak oluyor. Eşsiz lezzeti ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu sayede balı bir kere tadan, ondan bir daha vazgeçemiyor.

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9. Tadına doyum olmaz bir lezzet: Balparmak Çıtkapak Çam Balı 600 g

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

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En iyi çam balı markasını sorarsanız cevabımız çok basit: balparmak! Ege Bölgesi'ndeki çam ağaçlarından üretilen Balparmak Çıtkapak Çam Balı, tadı ve zengin içeriği ile kalpleri kazanır. İçinde yüksek oranda antioksidanlar, vitamin ve mineraller olmasının yanı sıra antienflamatuar etkisi sayesinde sindirim sistemini destekler. Çam balının enerji deposu olması sayesinde kendinizi daha zinde hissedersiniz. "En iyi çam balı hangisi?" derseniz Balparmak Çıtkapak Süzme Çam Balı'nı rahatlıkla alabilirsiniz. Üstelik balın şişesini çıtkapak özelliği sayesinde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

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10. Kalitenin adresi: Şahbaz Çaylı Organik Çam Balı

Faydalarını saya saya bitiremeyeceğimiz ilaç gibi bir besin en iyi çam balı markaları

Eğriçayır'da üretilen; rengi, kokusu, kıvamı ile çiçek balından çok farklı olan Şahbaz Çaylı Organik Çam Balı; odunumsu tadının yanında sayısız faydası ile kahvaltı masalarının vazgeçilmezi olur. pH değeri çiçek balından daha düşük ve asidik özellikte olan bal, geç kristalleşir. Protein ve enzim bakımından zengin içeriğe sahip çam balının içinde faydalı mineraller var. Pastörizasyon ve ısıtma işleminden geçmeden süzülür. Antibiyotik, pestisit ve herbisit gibi maddeler için test yapılarak kontrol edilir. "En iyi çam balı nereden alınır?" derseniz Şahbaz Çaylı markasını deneyebilirsiniz.

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