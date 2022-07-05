Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi... Kavun kabuğunun faydaları nelerdir?

Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.

Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.

İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun faydalarını belirtiyor. Kavun kabuğunun faydaları şu şekilde:

KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI

Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz

Göz çevresi bakımı için etkilidir

Cildi temizler, nemlendirir

Sivilceleri iyileştirir

Vitiligoya iyi gelir

Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir

Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar

Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar

Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder

Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir

Saç dökülmesine iyi gelir

Regl döngüsünü düzene sokar

Kalpteki ritim bozukluğunu önler

Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar

Cildi ölü hücrelerinden arındır



