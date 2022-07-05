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Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi... Kavun kabuğunun faydaları nelerdir?

05.07.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavun, yaz meyveleri arasında en sevilenlerden biridir. Şekerli tadı, mis gibi kokusunun yanı sıra kavun faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Ancak, herkesin atladığı konu ise kavunun kabukları! Yıllarca kavunu kestikten sonra çöpe giden kavun kabuklarının öyle faydaları var ki, öğrendikçe çok şaşıracaksınız. Özellikle kavun kabuğunu haşlayıp suyunu içtiğinizde sindirim sisteminizdeki aksaklıkları gidererek, rahatlatabilir.

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi... Kavun kabuğunun faydaları nelerdir?

Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.

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Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

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Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.

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İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun faydalarını belirtiyor. Kavun kabuğunun faydaları şu şekilde:

KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI

  • Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz
  • Göz çevresi bakımı için etkilidir
  • Cildi temizler, nemlendirir
  • Sivilceleri iyileştirir
  • Vitiligoya iyi gelir

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  • Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir
  • Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar
  • Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar
  • Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder
  • Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir
  • Saç dökülmesine iyi gelir
  • Regl döngüsünü düzene sokar
  • Kalpteki ritim bozukluğunu önler
  • Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar
  • Cildi ölü hücrelerinden arındır


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Anahtar Kelimeler:
ibni sina
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