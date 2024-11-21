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Evcil hayvanınız için TEMU'dan alabileceğiniz pratik ve bütçe dostu ürünler
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Evcil hayvanınız için TEMU'dan alabileceğiniz pratik ve bütçe dostu ürünler

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.11.2024 16:17
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Evcil hayvanınızın ve sizin hayatınızı kolaylaştıracak, hem bütçe dostu hem de benzersiz ürünlerle tanışmaya hazır mısınız? Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren TEMU, evcil dostlarınıza yönelik ürünlerle alışveriş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de henüz popülerleşmemiş, fark yaratan tasarımlarıyla dikkat çeken platformda, mama kaplarından oyuncaklara, konforlu yataklardan taşıma çantalarına kadar aradığınız her şeyi uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

Evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak mı istiyorsunuz? Minik dostunuzun konforu ve mutluluğu için doğru ürünleri bulmak bazen zor olabilir. İşte tam bu noktada TEMU devreye giriyor! Geniş ürün yelpazesiyle TEMU, hem sizin hem de sevimli dostlarınızın hayatını kolaylaştıracak ekonomik ve kullanışlı seçenekler sunuyor. Pratik mama saklama kaplarından interaktif oyuncaklara, konforlu yataklardan taşıma çantalarına kadar her ihtiyaca uygun ürünleri burada bulabilirsiniz. Minik dostunuz için en iyisini uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, TEMU'ya mutlaka göz atın! TEMU'da evcil hayvan ürünleri içerisinde öne çıkanları sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar...

1. Otomatik mama ve su kabı

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Kedilerinizin mama ve su ihtiyaçlarını tek seferde karşılayabileceğiniz otomatik mama ve su kabı, hem pratik kullanımı hem de işlevselliği ile hayatınızı kolaylaştırıyor. Elektrik ya da pil gerektirmeyen ürün, 1 litrelik su ve 2,3 litrelik mama kapasitesi sayesinde kedinizin 10 güne kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kaymaz tabanı, mama ve su kaplarının yerinde sağlam durmasını sağlarken, kuru ve yaş gıdaların ayrı tutulması ve 360 derece taze kalma özelliği, evcil dostunuzun her zaman taze ve sağlıklı besinlere ulaşmasını sağlıyor. Sifon sistemi ile suyu sürekli yenileyen ürün, mama ve su kaplarının kolayca çıkarılıp yıkanabilmesiyle de hijyen konusunda da avantajlı!

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2. Dokuma kedi tırmalama yatağı

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Kediniz için hem eğlence hem konfor sunan kedi tırmalama yatağı, tırmalama ve uyuma ihtiyacını tek bir ürün ile karşılıyor! Dokusu sayesinde tırnakları sağlıklı bir şekilde törpülemeyi kolaylaştırırken, sıkı örgüsü dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli yapısı sayesinde parçalanma yapmıyor, kaymaz tabanı ise zemine sıkıca tutunarak kedinizin güvenle oynamasını sağlıyor. Üzerindeki oyuncak ise kedinizin eğlencesine eğlence katıyor ve bağımsız oyun oynama imkânı tanıyor. Kedinizin hem keyif alacağı hem de ihtiyaçlarını karşılayacağı bu ürünü keşfetmeye ne dersiniz?

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3. Sevimli kedi yatağı

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Minik dostunuz için hem sevimli hem de rahat bir alan sunan kedi yatağı, kedinizin huzurlu bir şekilde dinlenebileceği sıcacık bir yuva! Yumuşacık pelüş dokusu ve kalın dolgusu sayesinde üstün konfor sağlıyor, bear ears şeklindeki tasarımı ise görünümüne tatlı bir dokunuş katıyor. Polyester elyaf malzemesi dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunarken, kaymaz tabanı yatağın zeminde sabit durmasını garanti ediyor. Kedinizin uyku kalitesini artıran kedi evi, yavru kedilerden yetişkinlere kadar her boyutta kedi için uygun. Şık, kullanışlı ve sıcak bir kedi yatağı arıyorsanız, tükenmeden acele edin!

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4. Su geçirmez çift katmanlı evcil hayvan matı

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Evcil dostunuzun konforunu düşünerek tasarlanan su geçirmez çift katmanlı mat, hem kediler hem de köpekler için uygun! Su geçirmez yapısı sayesinde sıvı dökülmelerine karşı tam koruma sağlarken, hızlı kuruyan özelliği ile hijyenik bir kullanım sunuyor. Kaymaz tabanı sayesinde yerde sabit duruyor ve hareket sırasında kayma riskini ortadan kaldırıyor. Çift katmanlı tasarımı dayanıklılığı artırırken kolay temizlenebilir yapısıyla size zaman kazandırıyor. İster evde ister seyahatte kullanabileceğiniz mat, evcil hayvanınızın yaşam alanını düzenli ve temiz tutmanın pratik bir yolu.

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5. Ekstra büyük yıkanabilir köpek eğitim pedi

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Evcil hayvanınızın eğitimini kolaylaştıracak bir çözüm arıyorsanız, Ekstra Büyük Yıkanabilir Köpek Eğitim Pedi tam size göre! Su geçirmez ve anında emici yapısıyla yavru köpeklerden yaşlı dostlara kadar tüm evcil hayvanlar için güvenilir bir destek sunuyor. Kalın ve dayanıklı tasarımı uzun ömürlü kullanım sağlarken, kaymaz tabanı pedin sabit kalmasını garanti ediyor.

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6. Katlanabilir kedi taşıma çantası

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Kedinizle güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmak için bu katlanabilir taşıma çantası harika bir seçenek! Hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde taşıması son derece kolay olan bu taşıyıcı, nefes alabilen tasarımıyla kedinizin rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Geniş görüş alanı sunan pencereleri, kedinizin etrafını izleyerek stresini azaltmasına yardımcı oluyor. Yüksek kaliteli malzemeleri uzun ömürlü bir kullanım sunarken, katlanabilir özelliği sayesinde kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklanabiliyor.

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7. Whisker Wonders kedi tırmalama tahtası ve yatağı

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Kedinizin hem eğlenebileceği hem de dinlenebileceği ürün, kedilerin ihtiyaçlarını tek bir üründe buluşturuyor! Dayanıklı karton tırmalama yüzeyi, kedinizin tırnaklarını sağlıklı bir şekilde törpülemesine olanak tanırken, üzerindeki etkileşimli top oyuncağı kedinizin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. İki amaçlı tasarımı sayesinde kediniz dilediğinde dinlenebilir, dilediğinde oyun oynayabilir. Değiştirilebilir oluklu çekirdek yapısıyla uzun süre kullanılabilecek olan ürün, her boyuttaki kedi için uygun.

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8. Kapaklı hava geçirmez mama saklama kabı

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Evcil dostunuzun mamasını her zaman taze ve lezzetli tutmak için bu kapaklı hava geçirmez saklama kabı, mükemmel bir çözüm! Hava geçirmez tasarımı sayesinde mamanın nemlenmesini önlüyor, tazeliğini ve besin değerini koruyarak evcil hayvanınızın sağlıklı bir şekilde beslenmesine destek oluyor. Kolay açılıp kapanan kapağı ile de kullanımı oldukça pratik. Şık ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunan saklama kabı, hem mamaları düzenli bir şekilde muhafaza etmenizi sağlıyor hem de kötü kokuları dışarı sızdırmıyor. Evcil hayvanınızın mamasına hak ettiği özeni göstermek için bu ürünü mutlaka deneyin!

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9. Hava koşullarına dayanıklı evcil hayvan barınağı

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Soğuk havalarda dış mekan dostlarınız için sıcak ve güvenli bir yuva sunan barınak, kediler ve köpekler için uygun. Kalın yalıtımlı malzemesiyle ısıyı içeride tutan ürün, hava koşullarına dayanıklı tasarımı sayesinde yağmur ve rüzgara karşı tam koruma sağlıyor. Çıkarılabilir ve yıkanabilir minderi hijyenik bir kullanım sunarken, sağlam gövde ve çatı yapısı uzun ömürlü dayanıklılığı garanti ediyor. Açık havada yaşayan dostlarınıza sıcacık bir yuva armağan etmek için bu ürünü kaçırmayın!

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10. Wi-Fi Pet Kamera

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Evde olmadığınızda bile sevimli dostlarınızı güvenle izleyebilmeniz için tasarlanan WiFi Pet Kamera, hem pratik hem de güvenilir bir çözüm. 355° pan ve 110° eğim özellikleri sayesinde odanın her köşesini görmenize olanak tanıyan ürün, iki yönlü ses iletimi ile evcil hayvanınızla her an bağlantıda kalmanız mümkün. Net IR gece görüşü, karanlıkta bile detayları görmenizi sağlarken, bulut depolama özelliği videolarınızı güvenle saklamanıza olanak tanıyor. USB ile çalışması ve taşınabilir tasarımıyla her yere kolayca uyum sağlayan kamera, hem ev güvenliği hem de evcil hayvan takibi için kullanabileceğiniz bir ürün.

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Bu içerik 21 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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