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Kaliteli ve rahat bir bot arıyorsanız Camper Peu'daki %45 indirimi kaçırmayın
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  4. Kaliteli ve rahat bir bot arıyorsanız Camper Peu'daki %45 indirimi kaçırmayın

Kaliteli ve rahat bir bot arıyorsanız Camper Peu'daki %45 indirimi kaçırmayın

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Soğuk havalarda ayaklarınızı hem konforlu hem de kuru tutacak bir ayakkabı arayışında mısınız? O zaman doğru yerdesiniz! Günlük şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunan Camper Peu K300472-004 Erkek Ayakkabı, kış aylarının en zorlu koşullarına bile meydan okuyor. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım kapsamında 4500 TL indirimle satın alabileceğiniz bu ayakkabıyı yakından tanımak için hemen detaylara göz atın.

Kış aylarında stil ve işlevselliği bir arada sunan ayakkabılar, gardıropların vazgeçilmezi haline geliyor. Soğuk ve yağışlı havalarda hem dayanıklılık hem de konfor sağlayan, su geçirmez ve zorlu zeminlerde bile güven veren seçenekler, kullanıcıların en çok aradığı özelliklerden. Bu özelliklerle öne çıkan CCamper Peu K300472-004 Erkek Ayakkabı'da Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel büyük indirim var. İşte detaylar...

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Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki Camper modelleri de burada!

Camper Peu K300472-004 Erkek Ayakkabı

Camper Erkek Peu ayakkabı

Kış aylarında her adımda konfor ve dayanıklılık arıyorsanız,Camper Peu K300472-004 Erkek Ayakkabı tam size göre! GORE-TEX teknolojisi sayesinde tam su geçirmezlik sunarken, OrthoLite Recycled tabanlıkları ayaklarınızı yastıklayarak gün boyu rahatlık sağlıyor. Michelin tabanlarının üstün kavrama gücü, kaygan zeminlerde güvenle hareket etmenize olanak tanıyan ürün, esnek bağcıkları ile pratik kullanıma sahip.

Ürünü İncele

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Bu içerik 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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