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Hem sağlığınızı hem bütçenizi koruyun! İşte indirimdeki yemek termosları
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Hem sağlığınızı hem bütçenizi koruyun! İşte indirimdeki yemek termosları

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.11.2024 09:52
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Çalışanlar, öğrenciler için dışarıdan yemek yemek adeta bir zorunluluk ancak bu durum süreklilik gösterdiğinde hem bütçe zorluyor hem de sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki ne yapmalı? Kaliteli bir yemek termosuna sahip olmak ilk adım! Akşamdan hazırladığınız yemeğinizi sabah yanınıza alarak yola koyulabilirsiniz. Bu fikir başta sıkıcı görünse de zamanla en doğru kararı verdiğinizi anlayacaksınız. Sizin için Gülümseten Kasım'a özel indirimdeki yemek termoslarını seçtik, bakmadan geçmeyin.

Günlük koşuşturmamız içinde sağlıklı beslenmek bazen zorlayıcı olabilir. İş yerinde, okulda veya dışarıda geçirdiğimiz uzun saatler, taze ve sağlıklı yemeklere ulaşmamızı engelleyebilir ancak bunun çözümü çok kolay! İhtiyacınız olan tek şey, iyi bir yemek termosu! Hem sağlığınızı koruyarak dengeli beslenmenizi sağlayacak hem de bütçenize dost olup cebinizi mutlu edecek yemek termosları, son zamanların en çok satan ürünleri arasında yer alıyor. Siz de sağlıklı ve lezzetli yemeklerinizi her zaman yanınızda taşıyabilmenin keyfini yaşamak isterseniz Gülümseten Kasım'a özel indirimde olan sizin için seçtiğimiz yemek termoslarına bir göz atabilirsiniz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli yemek termoslarının tamamı burada!

1. Çok satanlarda birinci: Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Adsız tasarım - 2024-11-20T094742.083

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sızdırmaz, sıcaklığı iyi tutar ve yemeğim için güzel bir boyut."

  • "Jüri görevindeyken yediğimde neredeyse aynı sıcaklıktaydı, 5 saat önce paketlediğimde olduğu gibi!"
Ürünü İncele

2. Zwilling Thermo Yemek Kavanozu, Paslanmaz Çelik, Beyaz-Gri, 700 ml

Adsız tasarım - 2024-11-20T095648.964

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Marka kaliteli , ürün de güzel , tavsiye ederim herkese."

  • "İçindekileri 8 saat sıcak tutuyor. Daha uzun saatlerde de ılık oluyor. Asla soğuk olmuyor. Hacmi de bir öğrenci için yeterli oluyor."
Ürünü İncele

3. Robeve 450ML Bebek Mama Saklama Termosu Vakumlu Çift Taraflı Termos

Adsız tasarım - 2024-11-14T174125.388

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli, sıcak tutması iyi."

  • "Severek kullanıyorum, okula götürüyorum, hem yemek derdim olmuyor hem de büyük kolaylık."
Ürünü İncele

4. Esbit Sculptor Paslanmaz Çelik Yemek Termosu, Siyah, 0.50 L

Adsız tasarım - 2024-11-14T174707.426

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, kaliteli termos."

  • "İyi ki almışım, severek kullanıyoruz."
Ürünü İncele

5. Sigg 8592.10 H&C 0.3 lt Yemek Termosu

Adsız tasarım - 2024-11-14T175048.640

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çocuğum için yiyeceği sıcak tutacak bir şey arıyordum. Çok iyi çıktı. Yoğurdu da soğuk tutuyor."

  • "Harika. Sabahları koyduğum sıcak çorba öğle saatlerinde hala ılıktı. Çok iyi."
Ürünü İncele

6. Zojirushi SW-EAE50 Vakumlu Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kabı 0.5L Gümüş Rengi

Adsız tasarım - 2024-11-14T174525.412

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ortaokula giden kızım için aldım, sabah koyduğum yemekler öglene kadar sıcak.
    Başarılı bir ürün."

  • "Çorbalar dışında diğer yemekleri çok uzun süre sıcak tutmuyor. Zaten bu tarz ürünler böyle. Ben genel olarak beğendim. Gıda sağlıklı biçimde içinde tutuluyor."
Ürünü İncele

7. Stanley Adventure To-Go Food Jar, 0.53 lt

Adsız tasarım - 2024-11-20T095859.920

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce 414 ml olanı aldım. Boyutu küçük geldi. Kaşığıyla içinden yemek zor oldu. Bu büyük olanın içinden yemek daha kolay. Fakat kaşığı yok."

  • "Bir günde geldi. Çok güzel."
Ürünü İncele

8. Vagonlife Bento 1800ml Lunchbox Yemek Termosu

Adsız tasarım - 2024-11-20T095801.019

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk kez kullandım bu markayı ama başarılı buldum."

  • "Fiyat performans bir ürün. Yemek götürmeyi kolaylaştırıyor, sıcak da tutuyor ne olsun daha?"
Ürünü İncele

9. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.94 lt

Adsız tasarım - 2024-11-20T095944.187

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Stanley’in bir çok modelini yıllardır kullanıyor ve memnunuz. Kamplarımızda çorba, sulu yemek için bu modeli de edindik. Bu tarz ürünleri fabrikasyon bir hataya karşı kullanmadan önce test ederim. Üzerinde 20 saat yazmasına rağmen 30 saat sonra açtığımda su aynı sıcaklığını muhafaza ediyordu. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim."

  • "Bu ürün klasik Stanley. Kaliteli, yarı yolda bırakmayacak bir ürün."
Ürünü İncele

10. Baby Plus Paslanmaz Çelik Kırmızı Bebek Mama Saklama Termosu 260 ml

Adsız tasarım - 2024-11-20T100054.909

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bebeğimin mamasını muhafaza etmek için aldım, çok memnunum."

  • "Kaliteli görünüyor, içi de dışı da sağlam. Sıcaklık konusunda ortalama."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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