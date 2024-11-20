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ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor! 20 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor! 20 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.11.2024 09:57
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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 20 Kasım 2024 Çarşamba tarihli bu haftaki sayısı yayınlandı. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı keşfetmek ve indirimli alışveriş keyfi yaşamak isteyenler için ŞOK broşürüne içeriğimizde yer verdik. Detaylar için okumaya devam edin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel listelerinin yeni sayısını heyecanla bekleyenler buraya! 20 Kasım 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! Dikey süpürgeden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla satışta! ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dyson V15s Submarin dikey süpürge 29999 TL!

7

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Gülümseten Kasım'a özel indirimde olan dikey süpürgeler burada!

Philips'ten Karaca'ya kahve makinelerinde avantajlı fiyatlardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Akıllı telefonlar indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirimler var

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimli fiyatlarla öne çıkan gıda ürünleri burada!

Thermoform marka termal ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı

2

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Soğuk havalarda bile hiç üşümeyin! İndirimdeki termal ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Dagi'den Koton'a indirimdeki pijama takımlarını görmek için buraya tıklayın.

Ev terlikleri de indirime girdi, burada!

Evde ayaklarınızı sıcacık tutacak çoraplarda da Gülümseten Kasım'a özel fiyatlar burada.

Temizlik mopu, paspas, havluluk, organizer ve dahası

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Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Temizlik moplarında Gülümseten Kasım indirimler sürüyor. Burada ürünleri bulabilirsiniz.

Kilo kontrolü sağlayacak akıllı tartılardaki indirimleri burada bulabilirsiniz.

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Sizin için hijyen&kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki hijyen ürünleri burada

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Buraya tıklayarak bebek bezlerindeki indirimlere ulaşabilirsiniz.

Birbirinden lezzetli pasta tarifleri hazırlamanızı sağlayacan pasta malzemeleri Şok'ta!

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pasta yapımında kullanabileceğiniz onlarca üründe indirim var. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

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Mobilya ihtiyacınız varsa bu indirimler tam size göre

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Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

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