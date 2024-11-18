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En inatçı kırışıklarda bile etkili! Çok satan Philips GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü indirimde
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En inatçı kırışıklarda bile etkili! Çok satan Philips GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.11.2024 18:01
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Gelişmiş buhar teknolojisi sayesinde hem zamandan tasarruf etmenizi hem de en inatçı kırışıklıkları kolayca yok etmenizi sağlayacak bir ütü arıyorsanız, o tam da burada, üstelik indirimli fiyatıyla sizi bekliyor: Philips GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü! İşte detaylar...

Günümüzün hızlı temposunda, her anımızda şık ve bakımlı görünmek isteriz. Bakımlı görünmenin pek çok yolu olsa da biri var ki bakımlı görünmenin adeta en temel kuralı: kıyafetlerimizin kırışıksız yani ütülü olması! Biliyoruz, ütü yapmak zorlu ve zahmetli bir iş. Neyse ki son zamanlarda üstün teknolojik ürünler piyasaya çıkmaya başladı da ütü yapmak kolay bir uğraş haline gelebildi. Yalnız yaşıyor olun ya da kalabalık bir ailenin üyesi olun fark etmez, ütü sürecini zahmetsiz kılacak ve keyifli hale getirecek bir ütü arıyorsanız çok satanlar listesinde birinci sırada yer alan Philips GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü'ye mutlaka göz atmalısınız. Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında günün fırsat ürünü olan ütüyle ilgili detaylar aşağıda...

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Çok satanlarda birinci sırada: Philips GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü

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Öne çıkan özellikleri

  • Eksta şok buharı sayesinde en inatçı kırışıkları bile saniyeler içinde düzeltir.
  • Ekstra buharı giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.
  • OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Sıfır yanık ve parlama garantisi sunar.
  • Sıcaklığı ayarlamadan ipekten kota dilediğiniz her kumaşı ütülemenize olanak sağlar.
  • Herhangi bir ayara ihtiyaç duymaz. Giysilerinizi önceden ayırmanız veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemeniz gerekmez.
  • 1,3 litrelik şeffaf su haznesiyle 1 saat boyunca kesintisiz kullanılabilir.
  • Ne kadar su kaldığını net bir şekilde görmenizi sağlayan hazneye sahiptir.
  • Özel SteamGlide tabanı, aşınma karşıtı özelliği bulunur. 5 katmanlı taban kaplaması sayesinde her kumaşın üzerinde üstün performansla kayar. Yapışmaz, çizilmeye dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
  • Entegre kireç temizleme sistemi Smart Calc Clean kireç temizliği vakti geldiğinde sizi uyarır. Kartuş gerektirmez, ilave maliyet çıkarmaz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Problemsiz alışveriş oldu. Ütü 8 bar basınç kapasitesine sahip, kutudan ayrıca ufak yanmaz stand da çıkıyor. Su haznesi çıkabiliyor. Diğer özellikler standart. Eski kullandığımız benzer modelden daha az yer kaplıyor, umuyoruz uzun süre kullanırız."

  • "Ürün kaliteli tavsiye ederim."

  • "Bir ütüye 15-20 bin lira vermenin hiç gereği yok. Bu ütü fazlasıyla parasının hakkını veriyor ve ütüyü kolaylaştırıyor."
Ürünü İncele

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Bu içerik 18 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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