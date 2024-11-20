Samsung Galaxy S24 Ultra günün fırsat ürünü oldu

Akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlayan Samsung Galaxy S24 Ultra, hayatınızı kolaylaştıracak ve eğlenceli kılacak sayısız özelliğiyle karşınızda. Güçlü yapay zeka özellikleri, üstün performans sunan donanımı, 200 MP kamera kalitesi, dahili S pen gibi yenilikçi detayları ve estetik tasarımıyla model, sıradanlıktan çok uzak. Samsung Galaxy S24 Ultra’nın özelliklerini öğrenmek için okumaya devam edin!

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Samsung Galaxy S24 Ultra Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24 Ultra, 200 MP yapay zeka destekli kamerası sayesinde en ince ayrıntıları bile net bir şekilde yakalarken, ProVisual motoru ile renk tonlarını iyileştiriyor, kumlanmayı azaltıyor ve parlak görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Dahili S Pen, yazı yazma ve not alma gibi işlemlerinizi doğal bir hassasiyetle gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Güçlü işlemcisi ve genişletilmiş buhar haznesiyle oyunlarda akıcı grafiklerin tadını çıkarırken, tüm gün süren uzun pil ömrü sizi yarı yolda bırakmıyor. Android 13.0 işletim sistemi ile kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunan cihaz, hem profesyonel hem de günlük kullanım için mükemmel bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Pil, arayüz, hız, S-pen, ekran, kamera gibi başlıklarda muazzam bir telefon. Çok memnunum. Son 8 yıldır iOS kullanıyordum, yeniden Android'e geçme kararı aldım, çok özlemişim."

"İstediğim bir telefonda memnunum. Severek kullanıyorum."

Bu içerik 20 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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