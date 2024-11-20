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Samsung Galaxy S24 Ultra günün fırsat ürünü oldu
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Samsung Galaxy S24 Ultra günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.11.2024 13:52
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Teknoloji dünyasında sınırları zorlayan yenilikçi özelliklere sahip bir telefon arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Akıllı telefonlar artık yalnızca iletişim için değil, fotoğrafçılıktan oyun deneyimine kadar pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırıyor. tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek şekilde tasarlanan Samsung Galaxy S24 Ultra Cep Telefonu, teknoloji severlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel 57324 TL! Sakın kaçırmayın!

Akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlayan Samsung Galaxy S24 Ultra, hayatınızı kolaylaştıracak ve eğlenceli kılacak sayısız özelliğiyle karşınızda. Güçlü yapay zeka özellikleri, üstün performans sunan donanımı, 200 MP kamera kalitesi, dahili S pen gibi yenilikçi detayları ve estetik tasarımıyla model, sıradanlıktan çok uzak. Samsung Galaxy S24 Ultra’nın özelliklerini öğrenmek için okumaya devam edin!

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İndirimdeki akıllı telefon modelleri de burada!

Samsung Galaxy S24 Ultra Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24 Ultra Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24 Ultra, 200 MP yapay zeka destekli kamerası sayesinde en ince ayrıntıları bile net bir şekilde yakalarken, ProVisual motoru ile renk tonlarını iyileştiriyor, kumlanmayı azaltıyor ve parlak görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Dahili S Pen, yazı yazma ve not alma gibi işlemlerinizi doğal bir hassasiyetle gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Güçlü işlemcisi ve genişletilmiş buhar haznesiyle oyunlarda akıcı grafiklerin tadını çıkarırken, tüm gün süren uzun pil ömrü sizi yarı yolda bırakmıyor. Android 13.0 işletim sistemi ile kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunan cihaz, hem profesyonel hem de günlük kullanım için mükemmel bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Pil, arayüz, hız, S-pen, ekran, kamera gibi başlıklarda muazzam bir telefon. Çok memnunum. Son 8 yıldır iOS kullanıyordum, yeniden Android'e geçme kararı aldım, çok özlemişim."

  • "İstediğim bir telefonda memnunum. Severek kullanıyorum."
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Bu içerik 20 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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