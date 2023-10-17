İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum" dedi... Sevgilisine aldığı hediyeler olay oldu

36 yaşındaki Kara Miller, cömert hediyelerden lüks arabalara ve hatta tomarlarca nakit paraya kadar, 27 yaşındaki sevgilisi Daniel'i şımartmayı seviyor. Kendisini şeker anne olarak ilan eden Miller, kocası Aaron'un vefatından sonra arkadaşlık sitesi aracılığıyla Daniel ile tanıştığını söyledi.

Miller 2021 yılında vefat eden kocasının ardından yeni bir hayata başladığını söyleyerek, "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum. Aaron beni her konuda destekledi. Benimle gurur duyacağını ama aynı zamanda her zaman söylediği gibi bana 'nefret edenleri dinlemememi' söyleyeceğini düşünüyorum." dedi.

HAFTALIK MAAŞ VERİYOR

Daha öncesinden de kendisinden küçük erkeklerle birlikte olduğunu dile getiren Miller, "Daniel birlikte olduğum en genç erkek. Benden dokuz yaş küçük. Pazar sabahı ona haftalık 400-800 sterlinlik maaşını veriyorum. Haftada iki gün birlikte zaman geçiriyoruz" diye konuştu.







