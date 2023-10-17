Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum" dedi... Sevgilisine aldığı hediyeler olay oldu

    İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum" dedi... Sevgilisine aldığı hediyeler olay oldu

    17.10.2023 10:23 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    36 yaşındaki Kara Miller isimli bir kadın kocasının vefatının ardından 27 yaşındaki sevgilisiyle hayatını sosyal medyadan paylaşarak gündem yarattı. Kocasının ölümüyle 'sugar mama' olduğunu anlattı. Sevgilisine aldığı pahalı hediyeleri sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteren Miller gündem yaratmayı başardı.

    36 yaşındaki Kara Miller, cömert hediyelerden lüks arabalara ve hatta tomarlarca nakit paraya kadar, 27 yaşındaki sevgilisi Daniel'i şımartmayı seviyor. Kendisini şeker anne olarak ilan eden Miller, kocası Aaron'un vefatından sonra arkadaşlık sitesi aracılığıyla Daniel ile tanıştığını söyledi.

    1

    Miller 2021 yılında vefat eden kocasının ardından yeni bir hayata başladığını söyleyerek, "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum. Aaron beni her konuda destekledi. Benimle gurur duyacağını ama aynı zamanda her zaman söylediği gibi bana 'nefret edenleri dinlemememi' söyleyeceğini düşünüyorum." dedi.

    HAFTALIK MAAŞ VERİYOR

    2

    Daha öncesinden de kendisinden küçük erkeklerle birlikte olduğunu dile getiren Miller, "Daniel birlikte olduğum en genç erkek. Benden dokuz yaş küçük. Pazar sabahı ona haftalık 400-800 sterlinlik maaşını veriyorum. Haftada iki gün birlikte zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Kendisi 18 sevgilisi 57 yaşında! Olay yaratan "Sugar mommy" paylaşımı...

    Kendisi 18 sevgilisi 57 yaşında! Olay yaratan "Sugar mommy" paylaşımı...

     İç çamaşırı giymedi! Frikik vermekten de korkmadı

    İç çamaşırı giymedi! Frikik vermekten de korkmadı

     Vücudunu tamamen saran hemşire kostümü olay oldu! "Hem kısa hem de dar"

    Vücudunu tamamen saran hemşire kostümü olay oldu! "Hem kısa hem de dar"

     Hem göğüs hem de göbek dekoltesi verdi! Yazı geri getirdi

    Hem göğüs hem de göbek dekoltesi verdi! Yazı geri getirdi

     Cesur pozlarıyla 2024 takvimini hazırladı! Tanıtımı bile olay oldu

    Cesur pozlarıyla 2024 takvimini hazırladı! Tanıtımı bile olay oldu

     Vajinasından kalçasına dövme yaptırdı! O anları böyle paylaştı

    Vajinasından kalçasına dövme yaptırdı! O anları böyle paylaştı

     Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

    Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

    Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İç çamaşırı giymedi! Frikik vermekten de korkmadıİç çamaşırı giymedi! Frikik vermekten de korkmadı
    Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildiBirkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi
    Resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ele veriyorResimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ele veriyor
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

    Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

    Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

    Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

    Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi

    Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi

    Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

    Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

    Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.