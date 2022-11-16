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Dövme yaptırırken orgazm olduğunu söyledi! “Partnerimle bile böyle bir şey yaşamadım”

16.11.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı oyuncu Megan Fox’a benzetilen Fransız model Aurore Pariente yaptığı itirafla gündem yaratmayı başardı. Vücudunda çok sayıda dövmesi bulunan ünlü model mürekkeplerin bir tutku olduğunu ve dövme yaptırdığı sırada daha önce yaşamadığı bir orgazm yaşadığını dile getirince herkesi şaşırttı.

Dövme yaptırırken orgazm olduğunu söyledi! “Partnerimle bile böyle bir şey yaşamadım”

Sosyal medyada yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunan Fransız model Aurore Pariente seksi paylaşımlarından sonra orgazm itirafıyla yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Göğüsleri ve kalçası dahil olmak üzere vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan model yaptığı açıklamayla mürekkeplerine olan tutkusunu gözler önüne sermeyi başardı. Dövme yaptırdığı sırada orgazm olduğunu ifade eden Pariente, 6 yıldır dövme yaptırdığını ve vücut sanatı yolculuğunda çok farklı deneyimlere sahip olduğunu belirtti.

“ACI ÇEKMEKTEN ÇOK DAHA FAZLASI”

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Dövme seansları boyunca acı sayesinde kendisini çok farklı duyguların içinde bulduğunu belirten Pariente, “Dövmenin acısından koltukta çok sayıda orgazm oldum. Bu açıklanamaz ve tarif edilemez bir duygu. Hiçbir partnerimle bile böyle bir şey yaşamadım. Seans sırasında orgazm olmanın mümkün olduğuna dair hikayeler duydum ama hissedene kadar buna inanmadım. Bu his hoş, inkar etmiyorum. Acı çekmekten çok daha fazlası” dedi.

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