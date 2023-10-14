Golf fenomeni Paige Spiranac, 2024 yılı takvimini hazırladı! Fenomen ismin cesur pozları sosyal medyanın gündemine yerleşti

Profesyonel sporculuk kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri çeken Paige Spiranac sporculuğa ara verdikten sonra sosyal medya fenomenliğine yoğunlaşarak yaklaşık 4 milyon takipçiye ulaştı. Fenomen isim 2024 yılında hayranları için özel bir sürpriz hazırlayarak karşılarına bir takvimle çıkmayı tercih etti. Takviminin tanıtımını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yapan Paige Spiranac süper mini etek seçimiyle beğeni topladı.
2024 takviminde fenomen ismin hayranları için farklı lokasyonlarda verdiği birbirinden cesur pozlar yerini aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü takvimi merakla beklediklerini dile getirirken hayranlarının beğenisini topladı.