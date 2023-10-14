Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Golf fenomeni Paige Spiranac, 2024 yılı takvimini hazırladı! Fenomen ismin cesur pozları sosyal medyanın gündemine yerleşti

    Golf fenomeni Paige Spiranac, 2024 yılı takvimini hazırladı! Fenomen ismin cesur pozları sosyal medyanın gündemine yerleşti

    14.10.2023 10:50 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Profesyonel golf kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Paige Spiranac, hayranları için 2024 yılında kendi fotoğraflarından oluşan bir takvim hazırladığını müjdeledi. Fenomen isim son derece cesur pozla takvimini görücüye çıkarttı.

    Profesyonel sporculuk kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri çeken Paige Spiranac sporculuğa ara verdikten sonra sosyal medya fenomenliğine yoğunlaşarak yaklaşık 4 milyon takipçiye ulaştı. Fenomen isim 2024 yılında hayranları için özel bir sürpriz hazırlayarak karşılarına bir takvimle çıkmayı tercih etti. Takviminin tanıtımını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yapan Paige Spiranac süper mini etek seçimiyle beğeni topladı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    kapak6

    2024 takviminde fenomen ismin hayranları için farklı lokasyonlarda verdiği birbirinden cesur pozlar yerini aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü takvimi merakla beklediklerini dile getirirken hayranlarının beğenisini topladı.

    İlginizi Çekebilir

    Vajinasından kalçasına dövme yaptırdı! O anları böyle paylaştı

    Vajinasından kalçasına dövme yaptırdı! O anları böyle paylaştı

     Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

    Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

    Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdiÇileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi
    Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"
    26 yaşındaki kadın duşta kayıp düştü! Hastanede enfeksiyon...26 yaşındaki kadın duşta kayıp düştü! Hastanede enfeksiyon...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Paige Spiranac

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

    Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

    Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

    Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

    55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

    55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

    4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

    4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.