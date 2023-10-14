Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn dekolteli mini elbisesiyle yazı geri getirdi! Hem göğüs hem de göbek dekoltesi verdi

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yaz aylarının bitmesine rağmen Instagram hesabından yaz rüzgarları estirmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak boyundan bağlamalı mini sarı elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda çekilen pozunu paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Llewellyn Yunanistan manzarasını arkasına alarak poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplmayı başardı. Hayranlarının büyük bir bölümü fenomen ismi güneşe benzetti.