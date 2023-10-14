Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Cadılar Bayramı havasına erkenden girdi! Hemşire kostümü görenleri şaşkına çevirdi

    Büyük beden sosyal medya fenomeni Cadılar Bayramı havasına erkenden girdi! Hemşire kostümü görenleri şaşkına çevirdi

    14.10.2023 14:30 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlar yapan büyük beden model Olivia Messina Cadılar Bayramı havasına erkenden girdi. Fenomen ismin paylaşımı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Vücudunu tamamen sararak kıvrımlarını belli eden hemşire kostümüyle Messina sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Olivia Messina, her kadının kendi bedenlerinde özgür hissetmesi gerektiğini savunuyor. Sosyal medyada etkili olan kusursuz güzellik anlayışına kendi Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla meydan okuyan Olivia Messina, son olarak Cadılar Bayramı kombiniyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen ismin ilginç hemşire kostümü hayranlarından tam not almayı başardı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    1

    Büyük beden kadınların dar kıyafetlerden uzak durması gerektiğine yönelik ortaya atılan şehir efsanesini yıkmak isteyen Messina gönderisine, "Bu kvırımlarla kırık kalbimi iyileştiriyorum" notunu ekledi.

    2

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Messina'nın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten şifa gibisin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzelsin" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Hem göğüs hem de göbek dekoltesi verdi! Yazı geri getirdi

    Hem göğüs hem de göbek dekoltesi verdi! Yazı geri getirdi

     Cesur pozlarıyla 2024 takvimini hazırladı! Tanıtımı bile olay oldu

    Cesur pozlarıyla 2024 takvimini hazırladı! Tanıtımı bile olay oldu

     Vajinasından kalçasına dövme yaptırdı! O anları böyle paylaştı

    Vajinasından kalçasına dövme yaptırdı! O anları böyle paylaştı

     Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

    Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

    Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybettiDenizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti
    Hem göğüs hem de göbek dekoltesi verdi! Yazı geri getirdiHem göğüs hem de göbek dekoltesi verdi! Yazı geri getirdi
    Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyorMorglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

    İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

    Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

    Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

    İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

    İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

    4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

    4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.