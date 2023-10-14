Büyük beden sosyal medya fenomeni Cadılar Bayramı havasına erkenden girdi! Hemşire kostümü görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Olivia Messina, her kadının kendi bedenlerinde özgür hissetmesi gerektiğini savunuyor. Sosyal medyada etkili olan kusursuz güzellik anlayışına kendi Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla meydan okuyan Olivia Messina, son olarak Cadılar Bayramı kombiniyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen ismin ilginç hemşire kostümü hayranlarından tam not almayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Büyük beden kadınların dar kıyafetlerden uzak durması gerektiğine yönelik ortaya atılan şehir efsanesini yıkmak isteyen Messina gönderisine, "Bu kvırımlarla kırık kalbimi iyileştiriyorum" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Messina'nın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten şifa gibisin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzelsin" yorumunu ekledi.