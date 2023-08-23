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    4. Kasığına yaptırdığı ahtapot dövmesini gösterdi! Sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

    Kasığına yaptırdığı ahtapot dövmesini gösterdi! Sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

    23.08.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir dövme modeli kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir kadının göbeğinden bacaklarına kadar uzanan büyüklükteki ahtapot dövmesini gören kullanıcıların yorum yapmadan duramadı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

    İsmi açıklanmayan bir sosyal medya kullanıcının kasığındaki dövmeyi paylaştığı anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kasık bölümünü kaplayacak şekilde kolları göbek ve bacaklara doğru uzanan bir ahtapot dövmesi yaptıran kadın o anları sosyal medyadan paylaştı. Tamamlanmasından sonra dövme sanatçısı üzerindeki ıslak peçeteyi açarken dövmenin tüm hatları da belli oldu.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin ardından adeta ikiye bölündü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı dövmeyi yaratıcı bulduğunu dile getirirken diğer bir kısmı ise kesin bir dille beğenmediklerini söyledi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten mide bulandırıcı. Böyle bir fikir kimin aklına gelir ki?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz yaratıcı bir hamle” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben çok beğeniyorum böyle dövmeleri” yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya dövme

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