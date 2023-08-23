Kasığına yaptırdığı ahtapot dövmesini gösterdi! Sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

İsmi açıklanmayan bir sosyal medya kullanıcının kasığındaki dövmeyi paylaştığı anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kasık bölümünü kaplayacak şekilde kolları göbek ve bacaklara doğru uzanan bir ahtapot dövmesi yaptıran kadın o anları sosyal medyadan paylaştı. Tamamlanmasından sonra dövme sanatçısı üzerindeki ıslak peçeteyi açarken dövmenin tüm hatları da belli oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin ardından adeta ikiye bölündü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı dövmeyi yaratıcı bulduğunu dile getirirken diğer bir kısmı ise kesin bir dille beğenmediklerini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten mide bulandırıcı. Böyle bir fikir kimin aklına gelir ki?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz yaratıcı bir hamle” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben çok beğeniyorum böyle dövmeleri” yorumunu yaptı.