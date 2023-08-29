“İngiltere’nin en dövmeli kadını” unvanına vajina dövmesiyle kavuşmuştu! O anların yıl dönümünü de kutladı

'İngiltere'nin en dövmeli kadını' olarak da bilinen Becky Holt,vücudunun %95'ini mürekkeple kaplamak için 35.000 sterlin (yaklaşık 1 milyon 171 bin TL) ödedikten sonra üne kavuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Holt, en büyük ününe ise vajina dövmesi sayesinde ulaşmıştı.

O ANLARI BİR KEZ DAHA ANDI

Vajina dövmesinin hayatı boyunca yaptırdığı mürekkepler içinde en çok acı vereni olduğunu dile getiren Holt, “Vay canına çoktan bir yıl oldu bile! Küçücük çiçek dövmemin doğum günü kutlu olsun” notunu ekledi.



