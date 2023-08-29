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    4. “İngiltere’nin en dövmeli kadını” unvanına vajina dövmesiyle kavuşmuştu! O anların yıl dönümünü de kutladı

    “İngiltere’nin en dövmeli kadını” unvanına vajina dövmesiyle kavuşmuştu! O anların yıl dönümünü de kutladı

    29.08.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Vücudunun %95’i dövmelerle kaplı olan Becky Holt geçtiğimiz yıl vajinasına dövme yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede ünlenmişti. Fenomen cinsel organındaki çiçek dövmesinin yıl dönümünü unutmadı ve viral olan o görüntüleri bir kez daha paylaşmayı tercih etti.

    'İngiltere'nin en dövmeli kadını' olarak da bilinen Becky Holt,vücudunun %95'ini mürekkeple kaplamak için 35.000 sterlin (yaklaşık 1 milyon 171 bin TL) ödedikten sonra üne kavuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Holt, en büyük ününe ise vajina dövmesi sayesinde ulaşmıştı.

    O ANLARI BİR KEZ DAHA ANDI

    yeni kk

    Vajina dövmesinin hayatı boyunca yaptırdığı mürekkepler içinde en çok acı vereni olduğunu dile getiren Holt, “Vay canına çoktan bir yıl oldu bile! Küçücük çiçek dövmemin doğum günü kutlu olsun” notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Vajina dövme

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