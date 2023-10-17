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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sokak tarzıyla büyüledi! İç çamaşırı giymedi, frikik vermekten de korkmadı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sokak tarzıyla büyüledi! İç çamaşırı giymedi, frikik vermekten de korkmadı

    17.10.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Julia Sandoval, sokak tarzıyla hayranlarını büyüledi. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarının karşısına sokak tarzıyla çıktı. Sandoval'ın göğüs bölümü ipli cesur bluzu sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Julia Sandoval cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sosyal medya hesabını daha az aktif kullanmaya başlayan fenomen isim hayranlarıyla arasına giren soğukluğu cesur bir pozla bitirdi. Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı tam not aldı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval, Instagram hesabının hikaye bölümünden iç çamaşırı tercih etmediği derin göğüs dekolteli bluzuyla çekilen pozunu yayınladı. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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