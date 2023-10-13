Vajina dövmesinden sonra sırada kalça dövmesi var! "İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanının hakkını sonuna kadar verdi... Kalça dövmesini böyle gösterdi

İngiltere'nin en dövmeli kadını Becky Holt vücudunun büyük bir kısmını kaplayan dövmelerini sosyal medyadan paylaşarak hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Fenomen isim 35 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 185 bin TL) harcadığı dövmelerine bir yenisini daha ekledi. Cheshire'de yaşayan Holt, iğne sandalyesine oturdu ve kalçasına yeni bir dövme yaptırdı. Fenomen isim bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

AHTAPOT DÖVMESİ YAPTIRDI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Holt, dövmenin yapılış anlarını da hayranlarına gösterdi. Yüz üstü uzanan Holt, dövme sanatçısının kalçasında ahtapotu detaylandırdığı anlarda büyük bir sakinlikle işinin bitmesini bekledi.

Holt daha sonrasında hayranlarının merakını gidermek için onlarla dövmenin son halini de paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.