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    4. Vajina dövmesinden sonra sırada kalça dövmesi var! "İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanının hakkını sonuna kadar verdi... Kalça dövmesini böyle gösterdi

    Vajina dövmesinden sonra sırada kalça dövmesi var! "İngiltere'nin en dövmeli kadını" unvanının hakkını sonuna kadar verdi... Kalça dövmesini böyle gösterdi

    13.10.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak kısa sürede sosyal medyada 150 bini aşkın takipçiye ulaşan Becky Holt unvanının hakkını veren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim geçtiğimiz aylarda vajinasına yaptırdığı dövmeyi gösterirken şimdi ise takipçileriyle kalça dövmesini paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    İngiltere'nin en dövmeli kadını Becky Holt vücudunun büyük bir kısmını kaplayan dövmelerini sosyal medyadan paylaşarak hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Fenomen isim 35 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 185 bin TL) harcadığı dövmelerine bir yenisini daha ekledi. Cheshire'de yaşayan Holt, iğne sandalyesine oturdu ve kalçasına yeni bir dövme yaptırdı. Fenomen isim bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

    AHTAPOT DÖVMESİ YAPTIRDI

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Holt, dövmenin yapılış anlarını da hayranlarına gösterdi. Yüz üstü uzanan Holt, dövme sanatçısının kalçasında ahtapotu detaylandırdığı anlarda büyük bir sakinlikle işinin bitmesini bekledi.

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    Holt daha sonrasında hayranlarının merakını gidermek için onlarla dövmenin son halini de paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İngiltere dövme

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