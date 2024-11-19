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"Neden daha önce almadım? "diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri
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  4. "Neden daha önce almadım? "diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

"Neden daha önce almadım? "diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.11.2024 17:50
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Son zamanların favori alışveriş platformu TEMU, geniş ürün yelpazesi ve bütçe dostu seçenekleriyle dikkat çekiyor. Günlük yaşamınızı daha pratik ve keyifli hale getirecek ürünlerle dolu olan TEMU, her ihtiyaca cevap verebilecek türden. İlk kez uygulama kullananlara özel olarak %75'e varan indirimler sunan platform, alışveriş deneyiminizi daha da cazip hale getiriyor. Siz de TEMU'dan bütçe dostu alışverişin keyfini yaşamak isterseniz işte detaylar...

Bütçesini koruyarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin yeni favorisi TEMU'da sosyal medyada viral olmuş ve Türkiye'de henüz bulunmayan pek çok ürünü uygun fiyatlarla bulmak mümkün. Hem pratik hem de sıra dışı ürünleri keşfetmek isteyenlerin tercihi haline gelen platform, "Keşke daha önce alsaymışım" dedirtecek ürünlerle dolu. İşte hayatınızı kolaylaştıracak ve bütçenize dost ürünler…

1. Çift taraflı kullanılabilen polarlı astarlı rüzgar geçirmez mont

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Erkekler için tasarlanmış çift taraflı kapüşonlu ceket, hem pratikliği hem de şıklığı bir arada sunuyor. Ürünün rüzgar geçirmez ve polar astarlı yapısı sayesinde soğuk sonbahar ve kış günlerini hiç üşümeden geçirebilirsiniz. Çift taraflı kullanım özelliği ile dikkat çeken ürünün her iki yüzeyini farklı tarzlarda değerlendirebilirsiniz. Günlük giyimden açık hava aktivitelerine kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilecek mont, polyester malzemesiyle hafif ve dayanıklı. Sade ve spor kombinler ile uyum sağlayan mont, kış gardırobunuzun kurtarıcı parçası olacak!

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GYIOEUPT 4'ü 1 arada ultra hızlı geri çekilebilir araba şarj cihazı

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GYIOEUPT 4'ü 1 arada ultra hızlı geri çekilebilir araba şarj cihazı, yolculuklarınızı daha pratik ve keyifli hale getirecek bir teknoloji harikası. Ürün, 20W hızlı şarj özelliği sayesinde cihazları hızlıca şarj ediyor ayrıca sıcaklık kontrol çipi ile de güvenli kullanım sağlıyor. Ürünün uzun kablosu ve yönlendirilebilir şarj başlığı, cihazlarınıza kolayca bağlayabilirsiniz. Hem otomobillerde hem de kamyonlarda kullanılabilen bu kompakt ve dayanıklı tasarım, "Keşke daha önce alsaydım" diyeceğiniz türden bir ürün.

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3. Pratik bir çözüm: Premium PU deri araba zemin paspası

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Premium PU Deri Araba Zemin Paspasları, arabanızı hem şıklık hem de işlevsellikle buluşturan bir aksesuar. Su geçirmez ve kolay temizlenebilir yapısı sayesinde günlük kullanımın zorluklarına karşı dayanıklılık sunarken, lüks PU deri malzemesiyle aracınıza zarif bir dokunuş katıyor. Tüm araç modellerine uyum sağlayan tasarımı, montaj kolaylığıyla sizi zahmetten kurtarıyor.

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4. Sonbahar ve kış için: Fermuarlı ön cepli termal mont

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Sonbahar ve kış aylarında sıcak tutan termal mont, şıklık ve rahatlığı bir arada arayan kadınların kullanabileceği mükemmel bir ürün. Kürk detaylı yaka tasarımı soğuk havalarda sizi sarıp sarmalıyor, %100 polyester malzemeye sahip ürün son derece hafif. Gardırobunuza hem kullanışlı hem de tarz bir ürün eklemek istiyorsanız bu montu mutlaka deneyin!

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5. Ayağınız gün boyu rahat edecek: Orta topuk bilekte bot

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Yuvarlak burunlu ve orta topuk platforma sahip ürün hem günlük kullanımda hem de daha şık kombinlerde rahatça kullanılabiliyor. Yumuşak kumaş üst yüzeyi ve PU tabanıyla hafiflik ve dayanıklılık sunuyor. "Keşke daha önce alsaydım!" dedirten ürün, gün boyu konfor ve şıklık arayan kadınlar için mükemmel bir alternatif. Hem stilinizi tamamlarken hem de ayaklarınıza hak ettikleri rahatlığı sunmak için bu bota mutlaka bir şans verin!

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6. Geniş kapasiteli katlanabilir valiz

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Yüksek kapasitesi sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşırken, kullanılmadığında kolayca katlanarak yerden tasarruf etmenizi sağlayan ürün, tekerlekli yapısı ile uzun mesafelerde taşıma kolaylığı sunuyor. Omuz askısı ve sırt çantası olarak da kullanılabilen çok yönlü tasarımıyla her duruma uyum sağlayan ürün; kamp, tatil ya da hafta sonu kaçamakları için uygun.

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7. Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz: Taşınabilir mini yazıcı

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Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde cebinizde kolayca taşınabilen mini yazıcı ile dilediğiniz zaman etiket, not, fotoğraf veya DIY projeleriniz için yüksek kaliteli baskılar alabilirsiniz. 200 DPI yüksek çözünürlüklü baskı teknolojisi ile net ve pürüzsüz sonuçlar sunan yazıcı, şarj edilebilir lityum-polimer pili sayesinde kablosuz kullanım özgürlüğü sağlıyor. USB üzerinden kolayca şarj edilebilen cihaz, termal baskı teknolojisi ile mürekkep derdini de ortadan kaldırıyor.

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8. Her ortama kullanılabilen: 120 inçlik 4K projektör perdesi

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120 inçlik 4K projektör perdesi; 16:9 formatı ve geniş izleme açısıyla evde ailece film izlerken, arkadaşlarınızla oyun oynarken ya da ofiste sunum yaparken, her ortamda kullanılabilecek bir ürün. Katlanabilir ve taşınabilir yapısı sayesinde her yere kolayca götürebileceğiniz projektör perdesi, kırışıklık karşıtı ve yıkanabilir malzemesiyle uzun süreli kullanım imkanı da sunuyor.

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9. Su geçirmez akıllı saat

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4,65 cm’lik tam dokunmatik ekranı, kullanıcı dostu arayüzüyle mesaj ve aramaları takip etmenizi sağlayan akıllı saat, uyku izleme ve spor adım sayar özellikleri ile sağlığınızı ve aktivite düzeyinizi düzenli olarak takip etmenize olanak tanıyor. Hem iPhone hem de Android telefonlarla uyumlu olan ürünü su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde veya spor yaparken güvenle kullanabilirsiniz.

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10. Kadınlar için şık büyük kapasiteli çanta

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Geniş askıları ve çıkarılabilir omuz çapraz tasarımı ile hem rahat hem de çok yönlü bir kullanım sunan ürün, suni deri malzemesi dayanıklılığı ve zarafeti bir araya getirirken, fermuarlı kapatma sistemi eşyalarınızı güvenle taşımanıza olanak tanıyor. Kahverengi ve siyah gibi zamansız renk seçenekleriyle her kombine uyum sağlıyor.

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Bu içerik 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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