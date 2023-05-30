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  4. Karısının güzellik yarışmasında ikinci olmasını hazmedemedi! Sahneye atlayan adam tacı paramparça etti

Karısının güzellik yarışmasında ikinci olmasını hazmedemedi! Sahneye atlayan adam tacı paramparça etti

30.05.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da düzenlenen bir güzellik yarışmasının final anı ilginç dakikalara sahne oldu. Sonucun açıklanmasından sonra birinci seçilen yarışmaya tacın katılacağı saniyelerde ikinci olan yarışmacının kocası bir anda sahneye atladı. Bayan Gay Mato Grosso 2023 yarışmasında sahneye atlayan koca tacı parçalamaya başladı. O anlar diğer seyircilerin çığlık sesleriyle anbean kaydedildi.

Brezilya’da düzenlenen “Bayan Gay Mato Grosso 2023” güzellik yarışması sonucu beğenmeyen bir eş nedeniyle kesintiye uğradı. Cuiba şehrini temsil eden Nathally Becker isimli yarışmacının kocası, Varzea şehrini temsil eden Emannelly Belini’nin yarışmayı kazandığının açıklaması üzerine duruma tepki gösterdi.

SAHNENİN DIŞINA ÇIKARTTILAR

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Güzellik tacı kazanan yarışmaya takdim edildiği sırada sahneye atlayan eş tacı sunucunun elinden alarak yere fırlatıp parçaladı. Güvenlik öfkeli eşi büyük bir zorlukla sahnenin arkasına almayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya güzellik yarışması

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