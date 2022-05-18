Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında kalçasına dokununca şaşkınlığı yüzüne yansıdı

İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni Astrid Wett, Chealse’ye olan düşkünlüğü sayesinde popüler olmayı başardı. Sosyal medya hesabından sıklıkla Chealse formasıyla paylaşımlar yapan Wett, Chelsea ile Liverpool arasında oynanan FA Cup mücadelesini izlemek için Wembley Stadyumu’na gitti. Maçın coşkusunu yaşatmak isteyen Wett, statın önünde taraftarlarla röportaj gerçekleştiriyordu. Tam bu sırada sosyal medya fenomeni canlı yayında cinsel tacize uğradı. Astrid Wett'e arkadan yaklaşan bir taraftar, genç kadının kalçasına vurduktan sonra yine aynı şekilde ağır adımlarla yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Kalabalık bir traftar grubunun önünde cinsel tacize uğrayan fenomen olayın şokuyla bir süre ne yapacağını bilemedi. Canlı yayına anbean yansıyan görüntülerin sonrasında fenomen isim hayranlarından destek istedi. Olay yerinde tepki vermeyen Westt, ismi açıklanmayan taraftarın hareketi için elindeki görüntüleri de delil olarak göstererek polise şikayette bulundu.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNE SİNİRLENDİ

Wett’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımından sonra kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar genç modele, “Bunu hak ettin” şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medyadan tacizi destekleyen ve bunu hak ettiğini ifade eden paylaşımlara sinirlendiğini söyleyen Wett, "Tacizi hak ettiğimi söyleyen herkes bu tacizin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.



