Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında kalçasına dokununca şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında kalçasına dokununca şaşkınlığı yüzüne yansıdı

18.05.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea’ye olan fanatiklik boyutundaki hayranlığı sayesinde sosyal medyada kısa sürede popüler olan fenomen Astrid Wett, Liverpool-Chelsea maçı öncesinde Wembley Stadyumu’nun önünde taraftarlarla söyleyişi yapmak için canlı yayın açtı. Stadın önündeki kalabalığa mikrofon uzattığı sırada Wett’in arkasından ismi açıklanmayan bir taraftar yaklaşarak kadının kalçasına dokundu. Kadının tepki vermemesi üzerine taraftar hiçbir şey söylemeden uzaklaştı.

İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni Astrid Wett, Chealse’ye olan düşkünlüğü sayesinde popüler olmayı başardı. Sosyal medya hesabından sıklıkla Chealse formasıyla paylaşımlar yapan Wett, Chelsea ile Liverpool arasında oynanan FA Cup mücadelesini izlemek için Wembley Stadyumu’na gitti. Maçın coşkusunu yaşatmak isteyen Wett, statın önünde taraftarlarla röportaj gerçekleştiriyordu. Tam bu sırada sosyal medya fenomeni canlı yayında cinsel tacize uğradı. Astrid Wett'e arkadan yaklaşan bir taraftar, genç kadının kalçasına vurduktan sonra yine aynı şekilde ağır adımlarla yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

1

Kalabalık bir traftar grubunun önünde cinsel tacize uğrayan fenomen olayın şokuyla bir süre ne yapacağını bilemedi. Canlı yayına anbean yansıyan görüntülerin sonrasında fenomen isim hayranlarından destek istedi. Olay yerinde tepki vermeyen Westt, ismi açıklanmayan taraftarın hareketi için elindeki görüntüleri de delil olarak göstererek polise şikayette bulundu.

OnlyFans fenomenleri Astrid Wett ve Elle Broke birbirine girdi! Tekme ve tokatlar havalarda uçuştuOnlyFans fenomenleri Astrid Wett ve Elle Broke birbirine girdi! Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNE SİNİRLENDİ

1

Wett’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımından sonra kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar genç modele, “Bunu hak ettin” şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medyadan tacizi destekleyen ve bunu hak ettiğini ifade eden paylaşımlara sinirlendiğini söyleyen Wett, "Tacizi hak ettiğimi söyleyen herkes bu tacizin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Chelsea taraftarı model Ally Rhodes, sosyal medyadan tepki gösterdi! Takımına pozlarıyla destek olduChelsea taraftarı model Ally Rhodes, sosyal medyadan tepki gösterdi! Takımına pozlarıyla destek oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”
İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürperttiİdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti
''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

İlginizi Çekebilir

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.