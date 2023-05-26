Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu... “Denizanası zannedip yaklaştım...”

İspanya’nın Mayorka Adası’nda ailesiyle birlikte yaptığı tatilin tadını çıkarttığı sırada Emma Elliot isimli bir kadın filmler aratmayacak bir keşfe imza attı. Sahilde yürüyüş yaptığı sırada kıyıda hareketsiz bir şekilde duran büyük bir şeyi fark etti. Denizanası olduğunu düşünerek büyük bir merakla yanına yaklaştığında ise çürümeye başlayan bir ceset olduğunu gördü. Şoka uğrayan kadın büyük bir korkuyla durumu yetkililere haber verdi.

“ANLAMAK İÇİN ÜÇ KEZ BAKMAM GEREKTİ”

Yerel basına konuşan Elliot, “Sahilin yarısını yürümüştüm ve dört adım daha atıp sağ tarafıma baktığımda sahilde yatan bir ceset gördüm. Ceset olduğunu anlamak için üç kez bakmam gerekti. İlk başta denizanası olduğunu düşündüm çünkü yarı saydamdı” dedi.

İspanyol polisi, cesedi bulunan adamın kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.