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  4. Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi! Çırılçıplak soyunup bir anda atladı ve kurtardı

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi! Çırılçıplak soyunup bir anda atladı ve kurtardı

24.05.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylor King isimli bir kadın arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yediği sırada binlerce dolar değerindeki çantasının denize düşmesiyle büyük bir şok yaşadı. Çantasının akıntıyla birlikte açığa doğru gittiğini gören kadın hiç düşünmeden herkesin içinde soyunup denize atladı. King o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Taylor King isimli bir kadın TikTok’tan binlerce dolar değerindeki çantasını kurtardığı anları gösterdiği paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TikTok paylaşımı deniz kenarındaki bir restoranda yemek yedikleri sırada masanın kenarında duran pembe bir çantayı göstererek başladı. Ardından ise çantanın denize düşmesiyle beraber genç kadın için büyük bir kurtarma operasyonu başladı.

MİLYONLAR İZLEDİ

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Malta’da deniz kenarındaki restoranda yemek yediği sırada çantasının denize düşmesiyle hareketlenen Taylor King, bir anda soyunmaya başladı. Çantasını kurtarmak için hiç düşünmeden çıplak bir şekilde denize atlayan kadın büyük bir hızla yüzerek çantasına ulaştı.

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O anlara ait görüntüler “Adanmışlığa saygı duymalısınız” notuyla paylaşılırken 1.4 milyon izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ben de aynısını yapardım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çantamın düşeceğinden korktuğum için orada yemek bile yiyemezdim” ifadelerini kullandı.

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