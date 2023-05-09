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Sosyal medyada fenomeni gözyaşları içinde anlattı! Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu... “Tamamen giyiniktim”

09.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Rachel isimli genç bir kız yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan çıplak fotoğraflarını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gözyaşları içinde fotoğrafları çektiği sırada aslında giyinik olduğunu anlatan fenomen isim sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyada fenomeni gözyaşları içinde anlattı! Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu... “Tamamen giyiniktim”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımların yapay zeka teknolojisiyle müstehcen içeriklere dönüştürüldüğünü ifade eden sosyal medya fenomeni Rachel 301 bin takipçisine gözyaşları içinde durumu anlatmaya çalıştı. Fenomen ismin sosyal medyada yaptığı açıklama kısa sürede gündeme geldi.

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Gözyaşları içinde Instagram’da yaptığı paylaşımda Rachel, “Bilmediğim bir hesaptan mesaj geldi ve çıplak fotoğraflarımının bağlantısını içeren bir mesaj aldım. Bunlar benim sosyal medyadan paylaştığım fotoğraflardı. Ancak bana gönderilerin aksine ben tamamen giyiniktim. Sonra ise yapay zekayla beni çıplak hale getirdiler. Gördüğünüz her şeyin düzenlendiğini veya sahte olduğunu bilmenizi istiyorum. Çıplak içerik yayınlamadım; içerik satmıyorum. Bunların hiçbiri gerçek değil.” dedi.

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