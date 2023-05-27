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  4. Tüm ailesini gözünü bile kırpmadan öldürdü! Savunması herkesi şaşkına çevirdi... “Beni yiyeceklerdi”

Tüm ailesini gözünü bile kırpmadan öldürdü! Savunması herkesi şaşkına çevirdi... “Beni yiyeceklerdi”

27.05.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Cesar Olalde tüm aile üyelerini öldürerek ülke gündemine yerleşti. Annesi, babası ve kardeşlerini defalarca kez silahla vurarak öldüren Olalde kendisini, “Onları öldürmek zorundaydım çünkü beni yiyecek yamyamlardı” diyerek savundu.

Tüm ailesini gözünü bile kırpmadan öldürdü! Savunması herkesi şaşkına çevirdi... “Beni yiyeceklerdi”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Nash kasabasında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Cesar Olalde aile üyelerini öldürmek suçlanarak tutuklandı. Olalde'nin ebeveynleri Reuben Olalde ve Aida Garcia ile kız kardeşi Lisbet Olalde ve küçük erkek kardeşi Oliver Olalde evde ölü bulundu. Anne, babasını, kız ve erkek kardeşlerini öldürdüğünü itiraf eden Olalde, ailesini yamyam oldukları için öldürdüğünü ve onu yiyeceklerinden korktuğunu dile getirdi.

İŞ ARKADAŞI ŞÜPHELENDİ

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Anne Aida Garcia’nın iş arkadaşı Joseph Flieder durumdan şüphelenerek eve gelmesi üzerine korkunç cinayetler ortaya çıktı. Annesinin iş arkadaşını bir anda karşısında görünce panikleyen Olalde elindeki silahını doğrultarak, “Onları öldürmek zorundaydım çünkü onlar yamyam ve beni de yiyeceklerdi" dedi.

KENDİ KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

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Yaşanan olayın şokuyla Cesar Olalde kendi kendisini polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Olalde’nın kendisine zarar verme ihtimaline karşı büyük bir titizlikle operasyonu yürüttü. Polis tutunaklarında 18 yaşındaki zanlının barikat kurarak direnmesine rağmen tutuklandığı ifade edildi.

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Polis eve girdiğinde ise aile üyelerinin cansız bedenleriyle birlikte anne Aida’nın iş arkadaşı Joseph Flieder’i de rehin tutulmuş olarak buldu. Flieder polisler tarafından kurtarıldı.

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cinayet Amerika aile

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