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  4. Kıyıya vuran ölmüş kadın cesedi zannettiler! Şişme bebek çıkınca büyük şok yaşadılar

Kıyıya vuran ölmüş kadın cesedi zannettiler! Şişme bebek çıkınca büyük şok yaşadılar

19.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın doğusundaki Chonburi'nin Bang Saen semtindeki bir plajda yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Plaja yakın yerde yaşayan yerel halk, sahile vuran ölmüş bir kadın cesedi olduğunu düşünerek polise haber verdi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine yerel halkın kadın cesedi zannettiği durumun korkutucu derecede gerçek görünen bir seks bebeği olduğu ortaya çıktı.

Kıyıya vuran ölmüş kadın cesedi zannettiler! Şişme bebek çıkınca büyük şok yaşadılar

Genç bir kadının öldürüldüğüne ve sonunda cesedinin sahile vurduğuna inanıldıktan sonra panikleyen yerliler polise haber verdi. Tayland'ın doğusundaki Chonburi'nin Bang Saen semtindeki plaja sağlık görevlileri yönlendirilirken polis cinayet vakasını olduğuna inandığı için olay yerine geldi. Ama ürkütücü derecede gerçek görünen vücudun aslında bir şişme bebek olduğu ve düzinelerce insanı gerçek bir acil durum olduğuna inandırdığı ortaya çıktı.

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ÇIPLAK BİR KADIN SANDILAR

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Bang Saen bölge polis sözcüsü olaya ilişkin olarak, “Kurtarma ekipleri sahildeki insanların çıplak ve baygın halde bulunan bir kadını ihbar etmesi üzerine olay yerine gitti. Memurların kontrolünün sonucunda bunun Japonya’da üretilen bir şişme bebek olduğu ortaya çıktı” dedi.

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Şişme bebeğe yönelik olarak araştırma yaptıklarını ifade eden polis sözcüsü, “Başı kayıptı ve kıyafetlerinin bir kısmı çıkartılmıştı. İnternetten yaptığımız araştırmada yaklaşık 20 bin Baht (472 dolar) değerinde olduğunu gördük. Bebeğin denize girmeden önce bir nehir veya kanala atıldığını ve kumların üzerinde bırakıldığını düşünüyoruz. Turistleri korkutmamak için şimdilik kaldırıldı.Sahibi bebeğini geri almak isterse, onu kurtarma ekibinin istasyonundan alabilir.” ifadelerini kullandı.

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Tayland oyuncak
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