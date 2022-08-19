Kıyıya vuran ölmüş kadın cesedi zannettiler! Şişme bebek çıkınca büyük şok yaşadılar

Genç bir kadının öldürüldüğüne ve sonunda cesedinin sahile vurduğuna inanıldıktan sonra panikleyen yerliler polise haber verdi. Tayland'ın doğusundaki Chonburi'nin Bang Saen semtindeki plaja sağlık görevlileri yönlendirilirken polis cinayet vakasını olduğuna inandığı için olay yerine geldi. Ama ürkütücü derecede gerçek görünen vücudun aslında bir şişme bebek olduğu ve düzinelerce insanı gerçek bir acil durum olduğuna inandırdığı ortaya çıktı.

ÇIPLAK BİR KADIN SANDILAR

Bang Saen bölge polis sözcüsü olaya ilişkin olarak, “Kurtarma ekipleri sahildeki insanların çıplak ve baygın halde bulunan bir kadını ihbar etmesi üzerine olay yerine gitti. Memurların kontrolünün sonucunda bunun Japonya’da üretilen bir şişme bebek olduğu ortaya çıktı” dedi.

Şişme bebeğe yönelik olarak araştırma yaptıklarını ifade eden polis sözcüsü, “Başı kayıptı ve kıyafetlerinin bir kısmı çıkartılmıştı. İnternetten yaptığımız araştırmada yaklaşık 20 bin Baht (472 dolar) değerinde olduğunu gördük. Bebeğin denize girmeden önce bir nehir veya kanala atıldığını ve kumların üzerinde bırakıldığını düşünüyoruz. Turistleri korkutmamak için şimdilik kaldırıldı.Sahibi bebeğini geri almak isterse, onu kurtarma ekibinin istasyonundan alabilir.” ifadelerini kullandı.



