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Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk sanatçıya korkunç saldırı... Tanımadığı bir kişi tarafından tren raylarına itildi... Tedavisi sürüyor

27.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde hareket halindeki bir metronun raylarına itilen 35 yaşındaki Türk sanatçı Emine Yılmaz Özsoy yaşam mücadelesine devam ediyor. Tanımadığı bir kişi tarafından tren raylarına itilen illüstratör ve tasarımcı Özsoy ağır yaralanırken yakınları tedavisi için kampanya başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk sanatçıya korkunç saldırı... Tanımadığı bir kişi tarafından tren raylarına itildi... Tedavisi sürüyor

ABD'nin New York kentinde 21 Mayıs Pazar günü işe gitmek üzere yerel saatle 06.05 sıralarında metroya binen illüstratör Emine Yılmaz Özsoy, indiği istasyonda aynı metrodan inen bir şahıs tarafından başından tutulup hareket halindeki metroya doğru itildi. Yaşanan olay hem Amerika’da hem de Türkiye’de gündem yarattı. Kısa bir sürede hastaneye kaldırılan Özsoy’un vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

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Olay yerinden kaçan ve Salı günü New York Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan saldırgan ise daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kimliği Kamal Semrade olarak açıklanan saldırganın New York Ceza Mahkemesi'nde ikinci derece cinayete teşebbüs ve farklı suçlamalarla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Savcılıktan yapılan açıklamada saldırının nedeninin bilinmediği belirtildi.

“KOLUNU HİSSETMİYORDU”

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ABD medyasına konuşan görgü tanığı Nancy Marrero, "Sadece onun (Emine Yılmaz Özsoy'un) yanında, sol tarafında yürüdüğünü ve avuç içleri açık halde hareket halindeyken kafasını tutup metroya doğru ittiğini gördüm" ifadelerini kullandı. Marrero, Özsoy'un yerde yattığı sırada kolunu hissedemediğini söylediğini aktardı.

TEDAVİSİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

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Eşi Ferdi Özsoy, sanatçının omurgasında kırıklar, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaranmalar olduğunu, Weill Cornell Tıp Merkezi'nde zor bir ameliyat geçirdiğini, uzun bir iyileşme sürecinin olacağını ifade etti. Eş Ferdi Özsoy, "Hayatı, bu şiddet eyleminden derinden etkilendi. Maalesef hareket kabiliyetinin ve günlük hayatının büyük ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Ama elbette inancımız ve umudumuz asla bitmiyor. O genç, güçlü bir kadın ve savaşçı" dedi.

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Ferdi Özsoy, eşinin tedavi masrafları için Gofundme üzerinden kampanya başlattı. Kampanyada şu ana kadar 118 bin 336 dolar toplanırken, hedefin 2 milyon dolar olduğu belirtildi. (İHA)

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Amerika New York metro tren sanatçı

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