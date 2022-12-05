Hem bilim insanı hem de model! Bir yandan çıplak elleriyle timsahı yakalıyor bir yandan da poz veriyor

Sosyal medyada yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Roise Moore, kendisini bir yandan jeobilimci bir yandan ise model olarak tanımlıyor. Köepkbalıkları ve sürüngenlerle çalışan aynı zaman deniz araştırmacılarıyla birlikte dalış yapan Moore, Florida'nın güneydoğu kıyısındaki Delray şehrinde kamu sektöründe su kaynakları yönetimi yapıyor. Businness Insider’a konuşan Moore, “Piton avcılığı, köpekbalığı dalışı ve timsah gibi türlerin incelenmesi için çalışmalar yapıyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA BAMBAŞKA

Sosyal medyada serbest dalış yaptığı ve doğal ortamlarda çekilen pozların ilgi görmeye başlamasından sonra modellik kariyerin adım attığını dile getiren Moore, “Bir model olarak biriyle konuştuğum zaman ile bir bilim insanı olduğumu öğrendiklerindeki diyalog şekilleri birbirinden çok farklı. Bir anda saygı dereceleri değişiyor. İnsanlar sadece model olduğunuzu düşündüklerinde, neredeyse sizi daha az düşünüyorlarmış gibi geliyor.Senin saygın bir kariyerin olduğunu öğrendiklerinde, sanki içlerinde bir şeyler ters gidiyor ve senin hakkında daha çok düşünüyorlar” diye konuştu.