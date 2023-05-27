Kurtarma operasyonu pahalıya mal oldu! Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü... Göl sularını boşalttırdı

Hindistan'ın merkezindeki Chhattisgarh'daki Kherkatta Barajı'nın yanındaki Paralkot baraj gölünde fotoğraf çekmek isteyen 32 yaşındaki Rajseh Vishwas telefonunu suya düşürdü. Ardından ise ilginç bir kurtarma planı başladı.

YERLİLERE PARA TEKLİF EDEREK...

Telefonunu geri almak isteyen Vishwas ilk olarak yerlileri 3 metrelik suya dalmaya ikna etmek için para teklif etti. Vishwas polise verdiği ifadesinde, “Yüzme bilen bazı köylülüer telefonumu bulmak için daldılar. İki gün boyunca aradılar. Yerini bulamayınca, suyu birkaç metre boşaltmayı önerdiler. Telefonun şimdiye kadar zarar görmüş olacağını söyledim ama benimle arası iyi olan yerel halk telefonu benim için bulacakları konusunda ısrar ettiler.” dedi.

“SADECE 1 METRE SU BOŞALTTIM”

Indian Express’e konuşan Vishwas, “Su Kaynakları Departmanı alt bölüm görevlisi RC Dhivar'ı aradım. O da sadece birkaç metrelik su boşaltmama izin verdi. Gece bir dizel pompası kiraladım. İki gün boyunca barajdan sadece 1 metrelik su boşalttım” diye konuştu.

Mucizevi bir şekilde iki gün boyunca suyun içinde bekleyen telefon bulunarak sahibine teslim edildi. Ancak Vishwar’ın telefonunu kurtarmak adına görevini kötüye kullandığının tespit edilmesinden sonra açığa alındığı belirtildi.