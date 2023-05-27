Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kurtarma operasyonu pahalıya mal oldu! Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü... Göl sularını boşalttırdı

Kurtarma operasyonu pahalıya mal oldu! Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü... Göl sularını boşalttırdı

27.05.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan Rajesh Vishwas isimli bir adam selfie çektiği sırada cep telefonunu baraj gölüne düşürdü. Telefonunu almaya karar veren adam ilginç bir yönteme başvurdu. Devlet memuru olan Vishwas konumunu kullanarak baraj gölündeki suların çekilmesini sağladı. İki gün sonra kayıp telefon bulundu ancak görevi kötüye kullanma suçundan Vishwas açığa alındı.

Kurtarma operasyonu pahalıya mal oldu! Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü... Göl sularını boşalttırdı

Hindistan'ın merkezindeki Chhattisgarh'daki Kherkatta Barajı'nın yanındaki Paralkot baraj gölünde fotoğraf çekmek isteyen 32 yaşındaki Rajseh Vishwas telefonunu suya düşürdü. Ardından ise ilginç bir kurtarma planı başladı.

YERLİLERE PARA TEKLİF EDEREK...

1

Telefonunu geri almak isteyen Vishwas ilk olarak yerlileri 3 metrelik suya dalmaya ikna etmek için para teklif etti. Vishwas polise verdiği ifadesinde, “Yüzme bilen bazı köylülüer telefonumu bulmak için daldılar. İki gün boyunca aradılar. Yerini bulamayınca, suyu birkaç metre boşaltmayı önerdiler. Telefonun şimdiye kadar zarar görmüş olacağını söyledim ama benimle arası iyi olan yerel halk telefonu benim için bulacakları konusunda ısrar ettiler.” dedi.

“SADECE 1 METRE SU BOŞALTTIM”

2

Indian Express’e konuşan Vishwas, “Su Kaynakları Departmanı alt bölüm görevlisi RC Dhivar'ı aradım. O da sadece birkaç metrelik su boşaltmama izin verdi. Gece bir dizel pompası kiraladım. İki gün boyunca barajdan sadece 1 metrelik su boşalttım” diye konuştu.

3

Mucizevi bir şekilde iki gün boyunca suyun içinde bekleyen telefon bulunarak sahibine teslim edildi. Ancak Vishwar’ın telefonunu kurtarmak adına görevini kötüye kullandığının tespit edilmesinden sonra açığa alındığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

 Hem bilim insanı hem model! Çıplak elleriyle timsahı yakalıyor

Hem bilim insanı hem model! Çıplak elleriyle timsahı yakalıyor

 Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

 Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

 Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

 Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

 Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

 Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

 “Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi
17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...
Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozduSüper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu
Anahtar Kelimeler:
Hindistan cep telefonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Kasık dövmesini gösterdi! Sosyal medyayı resmen salladı

Kasık dövmesini gösterdi! Sosyal medyayı resmen salladı

Transparan kıyafetiyle pozları nefesleri kesti! Beğeni yağdı

Transparan kıyafetiyle pozları nefesleri kesti! Beğeni yağdı

"Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

"Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Olay paylaşım! Gelinliğini değil, düğün iç çamaşırını paylaştı...

Olay paylaşım! Gelinliğini değil, düğün iç çamaşırını paylaştı...

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.