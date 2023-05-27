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Timsahların olduğu havuza düşen çiftçinin sonu feci bitti! Geriye sadece tek bir ayakkabısı kaldı

27.05.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamboçya’da yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 72 yaşındaki Luan Nam isimli bir hayvan bakıcısı ailesinin timsah çiftliğinde timsahların olduğu havuza düştü. 40 timsahın olduğu havuza yanlışlıkla düşen adam hayvanların saldırısına uğrayarak korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Timsahların olduğu havuza düşen çiftçinin sonu feci bitti! Geriye sadece tek bir ayakkabısı kaldı

Kamboçya’da yaşayan 72 yaşındaki Luan Nam isimli bir adam ailesinin timsah çiftliğinde çalıştığı sırada hayvanların bulunduğu havuza düşerek feci bir şekilde can verdi. 72 yaşındaki Nam bir timsahı yumurtladığı kafesinden çıkartmaya çalışırken hayvanın ani bir şekilde hareket ederek elindeki çubuğa saldırması üzerine dengesini kaybederek havuza düştü.

40 TİMSAH AYNI ANDA SALDIRDI

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Nam kendisini kaybedince bir anda kendisini 40 timsahın bulunduğu havuza düşünce aynı anda hayvanların saldırısına uğradı. Timsahlar tarafından kolu ve bacağı parçalanan adam kısa sürede hayvanların yemi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya timsah

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