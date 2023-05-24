Hollanda’da depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuk gündem yarattı! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht şehrinde depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuğu tek başına bulundu. Maastricht şehir polisinin Instagram hesabından "Büyük şehirde yalnız" başlığıyla yapılan açıklamada, 5 yaşındaki Türk erkek çocuğunun şehir merkezinde tek başına dolaşırken bulunduğu belirtildi. Tek bir kelime Felemenkçe bilmeyen Türk çocuk polis karakoluna götürüldü. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, karakolda yemek ve dondurma ikram edilen küçük çocuk Türkçe konuşan bir polisle sohbet ederek durumunu anlattı.

“ANNEM VE BABAM DEPREMDE YARALANDI”

Karakoldeki Türkçe konuşan polis memuruna Türkiye’den geldiğini anlatan çocuk anne ve babasının ülkelerinde olduğunu ve 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralandığını söyledi.

5 yaşındaki çocuğun Hollanda'ya nasıl geldiğine dair bir bilgi verilmedi. Hollandalı yetkililerin bu konuyu araştırdığı belirtildi. Sosyal hizmetlere teslim edilen çocuk sığınma evine gönderildi.



