Yeni nesil maske: LG PuriCare giyilebilir hava temizleyici tanıtıldı! İşte özellikleri

Maske koronavirüs ile birlikte hayatımızın bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca çeşit çeşit maskeler üretilmeye başlandı. Firmalar, ürettikleri maskelerde ise en çok sağlığa önem verdi. Bu firmalardan birisi ise son ürünüyle birlikte LG oldu. LG, değiştirilebilen filtreleri bulunan LG PuriCare kişisel hava temizleyicisini duyurdu.

İŞTE LG PURİCARE'İN ÖZELLİKLERİ

LG'nin giyilebilir hava temizleyici olarak adlandırdığı elektronik maske, normal maskelere göre daha kalın ve daha geniş. Ancak içinde zararlı mikropları ve bakterileri öldüren birçok teknolojiyi barındırıyor. LG yayınladığı açıklamada, LG PuriCare'ın ev yapımı maskelerin yeterli kalitede olmaması ve atma maskelerinin yetersiz olmasına bir çözüm olarak getirildiğini söylüyor. Maskenin içinde ise LG'nin ev hava temizleyici ürünlerinde de kullandığı filtrelere benzer iki H13 HEPA filtre ve bir solunum sensörü kullanılıyor. Böylece zararlı mikroplar ve bakteriler maskenin içine giremiyor. Motorlu fanlar sayesinde ise içeriye temiz hava sağlanıyor. Solunum sensörü ise kişinin nefes döngüsünü algılayarak fanları kişiye özel olarak ayarlıyor. Filtrelerin değiştirilmesi gerektiği durumlarda ise LG ThinQ mobil uygulaması ile kullanıcıya bilgi veriliyor. LG PuriCare'ın dezavantajı da yok değil.