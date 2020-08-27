Yeni nesil maske: LG PuriCare giyilebilir hava temizleyici tanıtıldı! İşte özellikleri

Maske koronavirüs ile birlikte hayatımızın bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca çeşit çeşit maskeler üretilmeye başlandı. Firmalar, ürettikleri maskelerde ise en çok sağlığa önem verdi. Bu firmalardan birisi ise son ürünüyle birlikte LG oldu. LG, değiştirilebilen filtreleri bulunan LG PuriCare kişisel hava temizleyicisini duyurdu.
LG'nin giyilebilir hava temizleyici olarak adlandırdığı elektronik maske, normal maskelere göre daha kalın ve daha geniş. Ancak içinde zararlı mikropları ve bakterileri öldüren birçok teknolojiyi barındırıyor. LG yayınladığı açıklamada, LG PuriCare'ın ev yapımı maskelerin yeterli kalitede olmaması ve atma maskelerinin yetersiz olmasına bir çözüm olarak getirildiğini söylüyor. Maskenin içinde ise LG'nin ev hava temizleyici ürünlerinde de kullandığı filtrelere benzer iki H13 HEPA filtre ve bir solunum sensörü kullanılıyor. Böylece zararlı mikroplar ve bakteriler maskenin içine giremiyor. Motorlu fanlar sayesinde ise içeriye temiz hava sağlanıyor. Solunum sensörü ise kişinin nefes döngüsünü algılayarak fanları kişiye özel olarak ayarlıyor. Filtrelerin değiştirilmesi gerektiği durumlarda ise LG ThinQ mobil uygulaması ile kullanıcıya bilgi veriliyor. LG PuriCare'ın dezavantajı da yok değil.
LG PuriCare, şarjı bittiğinde kullanılamıyor. Yani normal bir maske gibi yüzünüze takmanız mümkün değil. Bu yüzden maskenin her zaman şarjının bulunması gerekiyor. UV-LED ışıklarla donatılmış özel bir kutusu bulunan ve bu sayede kutuda da mikropları öldüren LG PuriCare, bu kutusundan şarj da edilebiliyor. LG'nin iddiasına göre giyilebilir hava temizleyici maske, 820mAh değerindeki bataryasıyla düşük güç modunda 8 saate kadar kullanım sunuyor. Yüksek güç modunda ise bu süre 2 saate düşüyor.
LG'nin bunun için kesin bir yanıtı yok. Ev yapımı maskelere yeni bir çözüm olarak sunan LG'nin koronavirüse karşı böyle bir maske ürettiği düşünülüyor. Ancak LG'nin açıklamalarında böyle bir iddia yer almıyor. Firma, tüm ayrıntıları vermek için sertifikasyon ve testlerin tamamlanmasını beklediğini ifade ediyor. LG henüz LG PuriCare'in fiyatını açıklamasa da maskenin bu yılın dördüncü çeyreğinde "belirli pazarlarda" satışa sunulacağını belirtiyor.
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