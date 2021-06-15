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'Dünyanın en akıllı maskesi' için tarih belli oldu!

15.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Razer'ın 'Dünyanın en akıllı maskesi' dediği Project Hazel, bir prototip olmaktan çıkıp gerçek bir ürüne dönüştü. Oyun ekipmanı üreticisi Razer, RGB aydınlatmalı maskesi Project Hazel'in tüketicilerle buluşacağı tarihi açıkladı.

'Dünyanın en akıllı maskesi' için tarih belli oldu!

Project Hazel'in adını aslında ilk kez duymuyoruz. 2021'in başında düzenlenen CES 2021 fuarında Razer, 'Dünyanın en akıllı maskesi' diyerek Project Hazel'i duyurmuştu. Koronavirüs salgını döneminde RGB aydınlatmaları olan ve şeffaf bir tasarım ile gelen maske, maalesef konsept bir ürün olarak kamuoyuna tanıtılmıştı. Ancak Razer maskesini bir prototip olmaktan çıkarmaya karar verdi.

İŞTE 'DÜNYANIN EN AKILLI MASKESİ'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

Razer E3 2021'de Project Hazel hakkında önemli bir açıklama yaptı. Razer CEO'su Min-Liang Tan, Project Hazel maskesinin bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren satışa sunulacağını duyurdu. Yani konsept olarak tanıtılan maske, artık gerçek bir ürüne dönüşüyor. Project Hazel'in fiyatı ise henüz belli değil.

dünyanın en akıllı maskesi-2

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PROJECT HAZEL NELER SUNUYOR?

Project Hazel olarak anılan söz konusu maske, şarj edilebilir filtre sistemi, şeffaf tasarım, RGB aydınlatma ve daha fazlasını içeren bazı unsurlara sahip. Şeffaf tasarım sayesinde kişinin dudak ve mimik hareketleri okunabiliyor. N95 cerrahi maske kategorisinde olduğu söylenen maske, mikrofon sayesinde kullanıcının sesinin daha iyi duyulmasını da sağlıyor. Ayrıca geleneksel maskelerden daha az plastik kullandığı iddia ediliyor.

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