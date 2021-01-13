RGB tutkusu maskelere de taşındı: Razer'dan herkesi şaşırtan akıllı maske!

Maskeler artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Maskelerin yaygın kullanımı, birçok markanın da dikkatini çekti. Markalar, maskelere yönelik yatırımlar yapmaya ve farklı tasarımlar sunan maskeler üretmeye başladılar. Bunun bir örneğini LG'nin geliştirdiği bir maske ile görmüştük. Şimdi ise oyuncu ekipmanları ile tanınan Razer firması, CES 2021'de kendi akıllı maskesini kamuoyuna tanıttı. Fakat bu maske, klasik tüm maskelerden farklı tasarım detaylarına sahip.

RAZER'IN PROJECT HAZEL AKILLI MASKESİNİN ÖZELLİKLERİ

Project Hazel kapsamında geliştirilen akıllı maske, N95 tipi bir maske. Maske bu sayede büyük damlacıklara ve sıçramalara karşı kişiyi koruyabiliyor. Razer'ın iddiasına göre akıllı maskenin çıkarılabilir ventilatörü hava akışını düzenliyor ve havadaki partikülleri en az yüzde 95 oranında filtreleyebiliyor. Maske, iç kısmı UV ışığı ile kaplı olan ve şarj olurken bakteri ve virüsleri öldürebilen özel bir şarj kutusuyla birlikte geliyor. Şimdi dilerseniz maskenin tasarımsal detaylarına geçelim.

HEM ŞEFFAF HEM DE MİKROFONU VAR

Razer'ın akıllı maskesi, şeffaf bir tasarıma sahip. Bu sayede insanlar, konuşurken verilen tepkileri dudak hareketlerine de bakarak daha rahat anlayabiliyor. Aydınlatma koşulları düştüğünde ise akıllı maske içindeki LED aydınlatma sistemi sayesinde kişinin çene bölgesini aydınlatıyor. Razer'a göre bu, insanların kendilerini net bir şekilde ifade etmesine olanak sağlıyor. Henüz patenti beklenen VoiceAmp teknolojisi ise maskeyi takan kişinin sesini duyuramadığı durumları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Maskenin içerisine yerleştirilen mikrofon ve amplifikatör kombinasyonu kişinin konuşmasını dışarıya güçlendirerek aktarıyor. Yani bir nevi maskeyi takan kişi karşı tarafa mikrofon ile sesleniyor.