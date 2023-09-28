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    4. Meksika'da kartel savaşları tüm şiddetiyle devam ediyor! Uyuşturucu çetesi liderinin kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

    Meksika'da kartel savaşları tüm şiddetiyle devam ediyor! Uyuşturucu çetesi liderinin kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

    28.09.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Komutan Fatso olarak bilinen bir uyuşturucu karteli liderinin korkunç ölümü Meksika'da gündem yarattı. Rakip kartel üyeleri tarafından kaçırılan Komutan Fatso işkence yapılarak öldürüldü. Uyuşturucu çetesi liderinin öldürülmeden önce gözleri yuvalarından çıkartıldı ve cansız bedeni parçalara ayrıldı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İspanyolca'da bilinen adıyla Komutan Fatso olarak bilinen uyuşturucu çetesi liderinin üstsüz, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış haldeki görüntüleri ortaya çıktı. Yüzü ve boynu kanla kaplı olan adamın gözlerinin bulunduğu yerler ise tamamen boştu. Borderland Beat'ın haberinde, Komutan Fatso'nun Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki San Pedro Piedra Gorda kasabasındaki Sinaloa Kartelinin önde gelen bir üyesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

    FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

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    Gordo'nun, Valparaiso kasabası yakınlarında Jalisco Yeni Nesil Kartelinden (CJNG) rakip tetikçilerle karşılaştığına inanılıyor. Fotoğraflarının çekilmesinden sonra Fatso'nun Jalisco eyaletine götürüldüğü ve orada öldürüldüğü, parçalarına ayrıldığı ve cansız bedeninin gömüldüğü belirtildi.

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    Meksika uyuşturucu

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