18 yaşındaki kızın tatili kabusa döndü! Şezlongta güneşlenirken iki adamın tecavüzüne uğradı... Kolları ve ayakları bağlanmıştı

27 ve 24 yaşlarındaki Pakistanlı göçmen iki erkek Girit’in kuzeyindeki Resmo plajında güneşlendiği sırada 18 yaşındaki İngiliz bir kızın yanına yaklaştı. Genç kadın erkeklerden rahatsız olup kalkmak istediği sırada iki adam onu şezlonga bağlayıp tecavüz etti. Protothema'nın bildirdiğine göre, genç turist Rethymno mahkemesine iki adamın onu nasıl şezlonga bağlayıp tecavüz ettiğini gözyaşları içinde anlattı. Yunan adasındaki korkunç saldırının hemen ardından 18 yaşındaki kız durumu polise ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri kısa sürede 2 zanlıyı tespit edip tutukladı.

İKİ PAKİSTANLI GÖÇMEN TUTUKLANDI

Kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte iki Pakistanlı göçmenin tutuklandığı ifade edildi. İki saldırgan tutuklandıkları sırada kurbanın cinsel birlikteliğe rıza gösterdiğini dile getirdi. Ancak mahkemede tecavüzü itiraf ettiler. Ömür boyu hapis cezasına çaptırılan saldırganlar Yunanistan'ın Trablus kentindeki cezaevlerinde yatacaklar. Edinilen bilgiye göre, iki isim kararı temyiz etti.