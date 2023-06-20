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  4. Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü! Şortunu kısa bulduğu gelinin üzerine sıcak çorba döktü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü! Şortunu kısa bulduğu gelinin üzerine sıcak çorba döktü

20.06.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de soyismi sadece Xu olarak açıklanan bir kadın kayınpederini ziyarete gitti. Ziyaret sırasında beyaz bir şort giyen gelin kayınpederinin tepkisiyle karşılaştı. İkili şort boyu yüzünden kavga etmeye başladı. Öfkesine engel olamayan kayınpeder gelinin yüzüne sıcak çorbayı döndü. İkili arasındaki tartışma kadının oğlunun araya girmesiyle sona erdi.

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü! Şortunu kısa bulduğu gelinin üzerine sıcak çorba döktü

Çin’de soyismi sadece Xu olarak açıklanan bir kadın eşinin ailesiyle yemek yemek için onların evine gitti. Çinli bir haber ve video platformu olan Feidian video'nun bildirdiğine göre gelin aile ziyareti sırasında hava çok sıcak olduğu için beyaz bir şort giymeyi tercih etti. Ancak kayınpeder gelinin şortunun boyunu kısa bularak, “Böyle dışarı çıkarsan komşular ne der? Senden utanıyoruz” deyince ikili arasındaki tartışmanın fitili ateşlendi.

YEMEK SOFRASINDA SİNİRLER GERİLDİ

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Kayınpederinin çıkışından sonra gelin kıyafetlerine kimsenin karışamayacağını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Kayınpeder ise aniden sinirlenerek masanın üzerinde bulunan yemekleri gelinine fırlatmaya başladı. Kayınpederi tarafından üzerine bir tas sıcak çorba dökülen gelin durumu polise şikayet etti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan gelinin paylaşımı kısa sürede viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin gelin şort

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