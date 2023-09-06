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    4. Hırsızlık yapan uyuşturucu baronu böyle cezalandırıldı! Ayağına çapa bağlayıp denize atıldı

    Hırsızlık yapan uyuşturucu baronu böyle cezalandırıldı! Ayağına çapa bağlayıp denize atıldı

    06.09.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Venezuella’da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaş ciddi boyutlara ulaştı. 68 yaşındaki uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, yaklaşık 200 kilogram yasaklı maddeyi sevkiyatı sırasında çalmaya çalıştı. Durumu fark eden çete üyeleri tarafından cezalandırılan Fuentes ayağına çapa bağlanarak denize atıldı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek paylaşıldı.

    Güney Amerika ülkesi olan Venezuella’da korkunç bir cinayete imza atıldı. Bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık yasaklı madde sevkiyatına müdahale çalmaya çalışan baron Reinaldo Fuentes çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.

    ELLERİNİ BAĞLAYARAK TEKNEYE TAŞIDILAR

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    68 yaşındaki baron Fuentes çete üyeleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve elleri bağlanarak bir tekneye taşındı. Ağzına bir bez konulan ve ayağına ağırlık bağlanan Fuentes Martinique yakınlarındaki denize atıldı. Onu kaçıranlardan hiçbirinin kimliği belirlenemedi. Görüntülerde 68 yaşındaki kişiyi kurtarmaya yönelik herhangi bir girişim görülmedi ve yetkililerin Fuentes'in ölümüyle ilgili herhangi bir tutuklama yapıp yapmadığı henüz belli değil.

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    Anahtar Kelimeler:
    uyuşturucu baron venezuella

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