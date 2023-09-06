Hırsızlık yapan uyuşturucu baronu böyle cezalandırıldı! Ayağına çapa bağlayıp denize atıldı

Güney Amerika ülkesi olan Venezuella’da korkunç bir cinayete imza atıldı. Bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık yasaklı madde sevkiyatına müdahale çalmaya çalışan baron Reinaldo Fuentes çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.

ELLERİNİ BAĞLAYARAK TEKNEYE TAŞIDILAR

68 yaşındaki baron Fuentes çete üyeleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve elleri bağlanarak bir tekneye taşındı. Ağzına bir bez konulan ve ayağına ağırlık bağlanan Fuentes Martinique yakınlarındaki denize atıldı. Onu kaçıranlardan hiçbirinin kimliği belirlenemedi. Görüntülerde 68 yaşındaki kişiyi kurtarmaya yönelik herhangi bir girişim görülmedi ve yetkililerin Fuentes'in ölümüyle ilgili herhangi bir tutuklama yapıp yapmadığı henüz belli değil.