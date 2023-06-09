Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince kontrolden çıktı... Tuvalette sabunla duş aldı, yetmedi restorandan kaçtı

Pathum Thani eyaletinin Lam Luk Ka ilçesinde bir barbekü restoranında meydana gelen olay sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Restoranın 33 yaşındaki sahibi Thotsaphon, işletmesine giren, yemek siparişi veren, tüketen ve ödemeden ayrılan bir kadının görüntülerini ve videosunu paylaştı.

“NORMAL BİR MÜŞTERİ GİBİ DAVRANIYORDU”

Thotsaphon olayı, “Saat 20.00 sıralarında restorana girdi ve yemek siparişi verdi. Sıradan bir müşteri gibi davranıyordu. Yemeğini bitirdiğinde, hesabı ödeyecek bir arkadaşını beklediğini iddia etti. Beklerken kendi kendine konuştu ve bir süre sonra dışarı çıktı. Tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. Kız arkadaşım onu kontrol etmek için tuvalete gittiğinde çantasından çıkarttığı sabunla tuvalette duş yaptığını fark ettik. Kadın, duşunu bitirdikten sonra yemek parasını ödemeden işyerinden ayrıldı.” sözleriyle anlattı.