Aile tanışma yemeği kabusa döndü! Damat hesabı ödememek için kaçtı... Gelin adisyonla dava açtı

Çin’in Jilin eyaletindeki aile tanışma yemeği sırasında damat gelinin 23 akrabasıyla birlikte restorana girdiğini görünce önce büyük bir şaşkınlık ardından ise panik yaşadı. Damat 23 akrabayla samimi bir şekilde tanıştı ve hep beraber yemek yediler. Damat Liu yemeğin sonunda hesabı istediğinde ise 20 bin yuan olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi ve mekandan kaçtı.

SEVGİLİSİNİ DAVA ETTİ

Sevgilisinin restoranı koşarak terk etmesinden sonra hesabı kendisi ödemek zorunda kalan genç kadın, damadı hesabının yarısını ödemek için dava etti. İkili şimdi hesap kavgası yüzünden mahkemelik oldu.