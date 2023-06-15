Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Aile tanışma yemeği kabusa döndü! Damat hesabı ödememek için kaçtı... Gelin adisyonla dava açtı

Aile tanışma yemeği kabusa döndü! Damat hesabı ödememek için kaçtı... Gelin adisyonla dava açtı

15.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem yaratınca kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu. Çinli bir adam aile tanışma yemeği sırasında gelinin 23 akrabasıyla restorana gelmesi üzerine şaşırdı. Hesabı ödeyemeyen damat olay yerinden kaçarken gelin ödediği adisyonla birlikte sevgilisini dava etti.

Aile tanışma yemeği kabusa döndü! Damat hesabı ödememek için kaçtı... Gelin adisyonla dava açtı

Çin’in Jilin eyaletindeki aile tanışma yemeği sırasında damat gelinin 23 akrabasıyla birlikte restorana girdiğini görünce önce büyük bir şaşkınlık ardından ise panik yaşadı. Damat 23 akrabayla samimi bir şekilde tanıştı ve hep beraber yemek yediler. Damat Liu yemeğin sonunda hesabı istediğinde ise 20 bin yuan olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi ve mekandan kaçtı.

SEVGİLİSİNİ DAVA ETTİ

Sevgilisinin restoranı koşarak terk etmesinden sonra hesabı kendisi ödemek zorunda kalan genç kadın, damadı hesabının yarısını ödemek için dava etti. İkili şimdi hesap kavgası yüzünden mahkemelik oldu.

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Restoranın mutfağında tezgaha oturup tırnaklarını kestiRestoranın mutfağında tezgaha oturup tırnaklarını kesti
12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"
Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulunduRus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Çin gelin damat hesap

En Çok Okunan Trend Haberler

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Elbisesi tamamen transparan! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Elbisesi tamamen transparan! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.