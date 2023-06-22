Barışmak istemeyen eski kız arkadaşından intikam almak istedi! Sosyal medyada seks kasetlerini ifşa edince ortalık karıştı

Tayland’ın Samut Prakan şehrinde yaşayan Kritsada isimli bir adam eski sevgilisinden intikam almak için ilginç bir plan yaptı. Eski kız arkadaşı Som ihanete uğradığını söyleyerek ayrıldıktan sonra Kritsada uzun bir süre genç kadın peşinden koşarak barışmak istedi. Ancak Som barışma tekliflerini kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Kritsada eski sevgilisinin kişisel bilgilerini ve müstehcen görüntülerinden oluşan bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

GÜVENLİKLERİNDEN ENDİŞE EDİYORLAR

Som’un annesi Aem kızının can güvenliğinden endişe ettiğini dile getirerek eski sevgilisi hakkında karakola şikayette bulunduğunu söyledi. Yabancıların günün her saatinde evine geldiğini ifade eden Aem ailesini güvende tutmak için yetkililerden yardım istedi.