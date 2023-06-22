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Her satırı iğrenç! Eşine 9 sene boyunca ilaç verip erkeklerin tecavüzüne zorladı...

22.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da her detayı iğrenç bir olay yaşandı. İddialara göre bir adam, her gece eşine Lorazepam ilacı vererek evine çağırdığı erkekler tecavüz ettirdi. Fransız adamın eşine 2011-2020 yılları arasında tam 92 defa tecavüze uğrattığı düşünülüyor. İşte tüm detaylar!

Her satırı iğrenç! Eşine 9 sene boyunca ilaç verip erkeklerin tecavüzüne zorladı...

Fransa'nın Mazan kentinde Dominique P. isimli bir adam eşini yıllarca erkeklerin tecavüzüne maruz bıraktı. Fransız adam, iddialara göre, 2011-2020 yılları arasında 9 sene boyunca eşine anksiyete önleyici ilaç olan Lorazepam vererek uyuttu. Ardından 'misafir' olarak nitelediği erkekleri evine davet ederek eşine cinsel eylemlerde bulunmasına zorladı.

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92 FARKLI TECAVÜZ VAKASI

The Telegraph gazetesinin haberine göre Dominique P., eşini yemeğine karıştırdığı Lorazepam ilacıyla bayıltmış.

İddialara göre, Dominique P. 9 yıl süren bu iğrenç olayda eşine 92 defa tecavüz ettirdi.

Yaşları 26 ila 73 arasında değişen bu kişilerden 51'i tutuklanırken Fransız polisi diğer kişileri araştırıyor.

Müfettişlerin aktardığına göre, tutuklanan kişilerin arasında itfaiyeci, kamyon şoförü, belediye meclis üyesi, bilişim çalışanı, gardiyan, hemşire ve gazeteci kişiler bulunuyor.

Polis raporlarından Dominique P. ve eşinin 50 yılı aşkın süredir evli olduğu ve çiftin üç çocuğunun olduğu öğrenildi.

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CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERDEN İLETİŞİME GEÇMİŞ

The Telegraph'ın haberine göre Dominique P., erkeklerle cinsel içerikli siteler üzerinden temasa geçti.

Bu siteler aracılığıyla eşiyle cinsel ilişkiye girmeleri için erkeklerle görüşen Dominique P.'nin özel istekleri de oldu.

EŞİ UYANMASIN DİYE YAPTIKLARI PARFÜMÜ VE SİGARAYI YASAKLADI...

Müfettişlerin aktardığına göre, Dominique P., eşinin uyanmaması için tütün ve parfümü eve gelen erkeklere yasakladı.

Ayrıca eve gelen kişilerden ellerini sıcak suyla yakamalarını ve banyoda kıyafetlerini bırakmamalarını tembihleyen Dominique P., erkeklere mutfakta soyunmalarını tembihledi.

Komşuları uyandırmamak için de eve gelen kişilerden, araçlarını civardaki okulun yakınına park etmelerini ve sessiz ve karanlık yollardan eve gelmelerini talep etti.

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KADININ DURUMDAN HABERİ OLUNCA BOŞANMA DAVASI AÇTI

Polis, Dominique P.'nin soyunma odalarında kadınları çekmek için gizli bir kamera kullandığından şüphelenildikten sonra 2020'de adam hakkında yürütülen bir ön soruşturma sırasında iddia edilen tecavüz videolarını öğrendi.

Edinilen bilgilere göre, kadına videolar söylendiğinde adeta yıkıldı ve depresyona girdiği belirtiliyor. Kadın daha sonra boşanma davası açtı.

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tecavüz Fransa

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