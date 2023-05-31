Gelin ve kayınpeder arasındaki yasak aşkı bebek telsizi ele verdi! “Karımı ve babamı yakaladım”

Güney Galler’de yaşayan 22 yaşındaki Declan Fuller isimli bir adam karısı ve babasının yasak aşkını iki yaşındaki Willow isimli kızının odasında fark etti. İkilinin arasındaki iletişimin her zaman iyi olduğundan söz eden Declan babası Darren’in boşandıktan sonra kendileriyle birlikte yaşayama başladığını söyledi. The Sun’da yer alan habere göre, ikilinin hareketlerinden şüphelenen Declan salonda bulunan bebek telsizinden gelen seslerle birlikte ekrana baktığında yasak aşkı gözleriyle gördü.

“BEBEKLER İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Declan ve eşi Stephanie ayrıldıktan sonra yasak aşkın kahramanları ilişkilerine devam ederek evlendi. Stephanie ve eski kayınpederi Darren ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken ihanete uğrayan eski eş Declan, “Bebekler için üzlüyorum. Çünkü çok karmaşık ve düzensiz bir aileye gelecekler. Karım ve babam beni aldattı. Onları yakaladım” dedi.