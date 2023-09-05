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    4. Pitbull sürüsünün hedefi oldu! 10’u birden saldırdı... “Resmen oğlumu yiyorlardı”

    Pitbull sürüsünün hedefi oldu! 10’u birden saldırdı... “Resmen oğlumu yiyorlardı”

    05.09.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Rutherford bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Hunter Bishop isimli bir çocuk arkadaşlarıyla buluşmak için bisikletiyle yola çıktı. 10 tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Bishop hastanelik oldu. Tedavi altına alındığı hastanede 4 ameliyat geçiren Bishop’un iyileşme süreci devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Rutherford bölgesinde 10 adet pitbull cinsi köpek 12 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Arkadaşlarıyla buluşmak için evinden bisiklete çıkan küçük çocuk sokakta bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. Anne Amber sesleri duyup sokağa çıktığında ise karşılaştığı manzaraya inanamadı.

    “DÖRT BİR YANINI ÇEVRELEMİŞLERDİ”

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    ABC News 13’e konuşan Amber, “Sesleri duyup çıktığımda kanım dondu. Dört bir yanın çevrelemişlerdi. Dürüst olmak gerekirse açlıktan ölüyormuş gibi görünüyorlardı. Resmen oğlumu yiyorlardı” dedi.

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    Olayın ardından bölgede görev yapan polis şefi köpeklerin sahipleriyle görüştüğü ancak köpeklerin isimlerinin kamuya açıklanmadığı bildirildi. Polis köpeklerden üçünün gözetim altında tutulduğunu ve daha fazla güvenlik önleminin alınacağını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika köpek Pitbull

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