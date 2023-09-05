Pitbull sürüsünün hedefi oldu! 10’u birden saldırdı... “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Rutherford bölgesinde 10 adet pitbull cinsi köpek 12 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Arkadaşlarıyla buluşmak için evinden bisiklete çıkan küçük çocuk sokakta bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. Anne Amber sesleri duyup sokağa çıktığında ise karşılaştığı manzaraya inanamadı.

“DÖRT BİR YANINI ÇEVRELEMİŞLERDİ”

ABC News 13’e konuşan Amber, “Sesleri duyup çıktığımda kanım dondu. Dört bir yanın çevrelemişlerdi. Dürüst olmak gerekirse açlıktan ölüyormuş gibi görünüyorlardı. Resmen oğlumu yiyorlardı” dedi.

Olayın ardından bölgede görev yapan polis şefi köpeklerin sahipleriyle görüştüğü ancak köpeklerin isimlerinin kamuya açıklanmadığı bildirildi. Polis köpeklerden üçünün gözetim altında tutulduğunu ve daha fazla güvenlik önleminin alınacağını söyledi.