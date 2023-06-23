3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Çığlık seslerini duyup geri geldiğinde çok geçti... Ellerini sakız gibi çiğneyince 5 parmağını kaybetti

21 yaşındaki Floridalı anne Chloe Wisniewski, 4 aylık bebeği Apollo ve 3 aylık pitbull cinsi bir köpeği aynı odada bırakmakla suçlanarak tutuklandı. NBC 2’nin haberine göre anne Wisniewski hızlı bir şekilde duş almak istedi ve odadan ayrıldı. Kısa süre sonra çığlık seslerini duyup geri döndüğünde ise 24 saat önce eve getirdiği pitbullun bebeğinin ellerini çiğnediğini gördü. Ambulansa haber vermeden önce anne bebeğinin ellerini bezle bağlayarak kanı durdurmaya çalıştı. Bebek daha sonrasında Tampa Hastanesi’ne kaldırıldı ve sol elinden üç parmağı ile sağ elinden iki parmağı kısmen kesildi.

İHMAL DAVASI AÇILDI

Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında anne Wisniewski tutuklandı. Yapılan idrar testlerinde uyuşturucu madde bulgularına rastlanması üzerine anne Wisniewski çocuk ihmaliyle suçlandı.