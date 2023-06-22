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Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Yatakta başka bir adamla görüntülerini sosyal medyadan ifşa etti

22.06.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın bir arkadaşından sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen bir adam kız arkadaşını suçüstü yakalamak için bir plan hazırladı. Habersiz bir şekilde eve gelen adam sevgilisini ve yasak aşk yaşadığı adamı yatakta yakaladı. O anları sosyal medyadan ifşa eden adamın gönderisi kısa sürede viral oldu.

Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Yatakta başka bir adamla görüntülerini sosyal medyadan ifşa etti

Sosyal medyadan ifşa edilen ihanet görüntüleri kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığı bir gecenin sonrasında kendisini aldattığını öğrendiği sevgilisini suç üstü yakalamak isteyen adam o anları saniye saniye kaydetti. Şehir dışında olan adam arkadaşının sevgilisinin kendisini aldattığını söylemesi üzerine evine habersiz geldi.

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

KAPAK YY

Apartmandan merdivenleri çıktığı sırada çekime başlayan adam evine girdi ve doğruca yatak odasına yöneldi. Yatak odasında sevgilisi ve tanımadığı bir adamı uyurken bulan adam “Ne yapıyorsunuz?” diyerek bağırdı. Yasak aşkın kahramanı olan adam ise hiçbir şey demeden uyumaya devam etti. Görüntüler kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaştı.

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