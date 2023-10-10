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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Neon yeşili mayosuyla Yunanistan'ı salladı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Neon yeşili mayosuyla Yunanistan'ı salladı

    10.10.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn yaz tatilinin havasından bir türlü çıkamadı. Fenomen isim neon yeşili mayosuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni be yorum topladı.

    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Apollonia Llewellyn sonbahar aylarının gelmesine rağmen Instagram hesabında bir türlü yaz havasını estirmeye engel olamıyor. Fenomen isim son olarak yeşil neon rengi mayosuyla Santorini'de çekildiği bir pozunu paylaştı.

    ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GECİKMEDİ

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği fenomen isim Apollonia Llewellyn yeşil mayosuyla da hayranlarının kalbini kazanmayı başardı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Apollonia Llewellyn'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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