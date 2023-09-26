Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Nekia kasık dövmesini gösteren dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! "Fazla cesur değil mi?"

    Sosyal medya fenomeni Nekia kasık dövmesini gösteren dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! "Fazla cesur değil mi?"

    26.09.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Nekia, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen isim dekolteli bluz ve etek takımıyla kamera karşısına geçerken dekoltelerini göstermeyi de ihmal etmedi. Nekia'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Gayrimenkul yatırımcısı ve acil servis hemşiresi Nekia modellik kariyerine başladıktan sonra sosyal medyada popüler olmayı başardı. Fenomen ismin siyah etek ve bluzdan oluşan takımı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi. Nekia'nın göğüs ve kasık bölgesinde bulunan dövmeleri ön plana çıkartan dekolteli tarzı sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

    1

    Uzun kollu eldivenlerden oluşan göğüs ve kasık bölümü dekolteli etek ile bluz takımı sosyal medya kullanıcılarının ikisini çeken Nekia, karışık yorumlar aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Nekia'nın tarzını cesur bulurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise kıyafeti beğendi.

    3

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Kollarınızı yukarı doğru kaldırdığınızda göğsünüzü kapatan kısım boynunuza kadar çıkacak ve bunu engellemenin herhangi bir yolu yok" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fazla cesur değil mi?" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

    Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

     İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

     Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

     Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdiCanlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi
    Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildilerAlmanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler
    Olay yaratan tanıtım! "Arka plan" notuyla duştan paylaştıOlay yaratan tanıtım! "Arka plan" notuyla duştan paylaştı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

    Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

    Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

    Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

    14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

    14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

    Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

    Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.