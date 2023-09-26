Sosyal medya fenomeni Nekia kasık dövmesini gösteren dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! "Fazla cesur değil mi?"

Gayrimenkul yatırımcısı ve acil servis hemşiresi Nekia modellik kariyerine başladıktan sonra sosyal medyada popüler olmayı başardı. Fenomen ismin siyah etek ve bluzdan oluşan takımı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi. Nekia'nın göğüs ve kasık bölgesinde bulunan dövmeleri ön plana çıkartan dekolteli tarzı sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Uzun kollu eldivenlerden oluşan göğüs ve kasık bölümü dekolteli etek ile bluz takımı sosyal medya kullanıcılarının ikisini çeken Nekia, karışık yorumlar aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Nekia'nın tarzını cesur bulurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise kıyafeti beğendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Kollarınızı yukarı doğru kaldırdığınızda göğsünüzü kapatan kısım boynunuza kadar çıkacak ve bunu engellemenin herhangi bir yolu yok" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fazla cesur değil mi?" yorumunu ekledi.