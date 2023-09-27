Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll cesur kıyafet tarzıyla gösterinin önüne geçti! Tamamen tülden oluşan tulumu sosyal medyada gündem yarattı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda cesur kıyafetleriyle tribündeki yerini alarak popülerliğini arttıran Ivana Knöll şimdilerde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip. Fenomen isim İtalya'nın Milano şehrinde bir gösteriyi izlemek için seyircilerin arasındaki yerini alırken poz vermeyi de ihmal etmedi. Knöll'ün pozu kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Ivana Knöll, vücut hatlarını ortaya çıkartan tamamen tüllerden oluşan bir tulumla poz verdi. Fit görüntüsünü sergileyen fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Knöll'ün paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.