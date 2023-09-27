Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll cesur kıyafet tarzıyla gösterinin önüne geçti! Tamamen tülden oluşan tulumu sosyal medyada gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll cesur kıyafet tarzıyla gösterinin önüne geçti! Tamamen tülden oluşan tulumu sosyal medyada gündem yarattı

    27.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dünya Kupası'nda "En Seksi Taraftar" seçilen Ivana Knöll lakabının hakkını veren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eski Hırvatistan güzeli Knöll bu kez Milano'da bir gösteriyi izlemek için seyirciler arasındaki yerini aldı. Fenomen ismin tamamen tül detaylardan oluşan tulum tercihi sosyal medyada gündem yarattı.

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda cesur kıyafetleriyle tribündeki yerini alarak popülerliğini arttıran Ivana Knöll şimdilerde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip. Fenomen isim İtalya'nın Milano şehrinde bir gösteriyi izlemek için seyircilerin arasındaki yerini alırken poz vermeyi de ihmal etmedi. Knöll'ün pozu kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

    KAPAK77

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Ivana Knöll, vücut hatlarını ortaya çıkartan tamamen tüllerden oluşan bir tulumla poz verdi. Fit görüntüsünü sergileyen fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Knöll'ün paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    İlginizi Çekebilir

    Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

    Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

     Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

    Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

     İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

     Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

     Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yalnızca yürekli olanlar yapıyor! O özelliği açığa çıkarıyorYalnızca yürekli olanlar yapıyor! O özelliği açığa çıkarıyor
    Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdüSakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü
    Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden bekledilerAyı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

    Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

    Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

    Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.